Досягнення 60 років ще не означає, що державні виплати нарахують автоматично. У Пенсійному фонді пояснили, який строк подачі заяви важливо не пропустити, щоб не втратити частину пенсії.

Пенсії в Україні у вересні цікавлять і тих, хто вже отримує виплати, і майбутніх пенсіонерів. Досягнення 60 років ще не означає, що гроші нарахують автоматично. У Пенсійному фонді України попереджають: зволікання з документами може обернутися втратою частини пенсії, і надолужити її не вийде.

Як діє правило трьох місяців

Після 60-річчя українці мають рівно 90 днів, щоб подати заяву про призначення пенсії за віком. Таке правило нагадує Пенсійний фонд України, інформацію якого передає 24 Канал. Якщо вкластися у відведений строк, гроші нарахують заднім числом — з наступного дня після дня народження. Тобто жоден день очікування не пропаде.

Коли ж документи подати пізніше, пенсію призначать лише з дати фактичного звернення. Приміром, людина мала звернутися в січні, але прийшла до фонду в липні — виплати за пів року їй ніхто не компенсує. Ці гроші зникають назавжди, тож краще не доводити до крайніх дат.

Скільки стажу потрібно у 2026 році

Вік виходу на пенсію в Україні прив'язаний до страхового стажу. У 2026 році для пенсії в 60 років потрібно щонайменше 33 роки офіційної роботи, за які роботодавець сплачував внески. Що довше людина працює легально, то більше шансів вчасно отримати право на виплати.

Вимоги щороку зростають: у 2027-му поріг піднімуть до 34 років стажу. Якщо накопиченого стажу не вистачає, право на пенсію відкладається — до 63 або 65 років залежно від того, скільки років вдалося підтвердити. Тому рахувати стаж варто заздалегідь, а не напередодні дня народження.

Як подати заяву та перевірити свої дані

Заяву про призначення пенсії приймають у відділеннях Пенсійного фонду України. Водночас оформити виплати можна дистанційно — через веб-портал електронних послуг фонду або в застосунку «Дія». Подати документи дозволено навіть заздалегідь, але не раніше ніж за місяць до 60-річчя.

У Пенсійному фонді радять перевірити свій стаж онлайн ще до звернення. Періоди роботи до 2004 року підтверджуються паперовою трудовою книжкою. Якщо в ній є помилки або бракує печаток, доведеться шукати архівні довідки, а на це потрібен час. Через таку затримку можна легко вибитися зі строків, відведених законом.

Через що ще можна втратити частину виплат

Навіть після успішного оформлення пенсії нарахування можуть призупинити або скоротити. Закон відводить пенсіонерам лише 10 днів, щоб повідомити фонд про працевлаштування, зміну паспорта чи переїзд. Якщо проігнорувати цей обов'язок, частину виплат можуть зняти або змусять повернути надміру нараховані суми.

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