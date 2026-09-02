Подорожчання продуктів в Україні фіксується вже кілька місяців поспіль, однак на кінець серпня ціни на овочі борщового набору приємно дивують. Картопля за серпень подешевшала більш ніж на 20%.

Суттєво знизилася в ціні й морква — якщо раніше кілограм коштував близько 45 гривень, то зараз її продають у середньому по 25,65 грн. Буряк також став доступнішим — ціна опустилася приблизно до 17,50 гривні за кілограм. Цибуля подешевшала до близько 29 гривень.

У вересні та жовтні різкого стрибка цін не прогнозується. Можливе лише помірне подорожчання в межах 3–5%, пов'язане з витратами на логістику та паливо. Дефіциту основних овочів у цей період також не очікується.

Що буде з цінами взимку

Ситуація зміниться з листопада. На ринку зростатиме частка тепличних овочів, виробництво яких потребує значних витрат на електроенергію та опалення. Через це ціни можуть зрости на 20–30%, а взимку — ще більше.

Додатковий тиск на ринок створюють російські атаки на склади та розподільчі центри ритейлерів. Через пошкодження логістичної інфраструктури окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць супермаркетів. Водночас продовольчого дефіциту в країні не очікується.

Як заощадити на купівлі овочів

Щоб зменшити витрати, варто купувати овочі зараз — у період сезонного зниження цін. Картоплю, моркву, буряк та цибулю можна заготовити на зиму: зберігати в прохолодному місці або заморозити. Також варто стежити за акціями в супермаркетах та купувати продукцію на оптових ринках, де ціни традиційно нижчі.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Україні: експерти попередили, що різко зросте в ціні.