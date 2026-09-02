У Києві оприлюднили рекомендований графік навчального року 2026/2027: коли школярі підуть на осінні, зимові та весняні канікули і коли пролунає останній дзвоник.

Ціни на квартири в Києві хвилюють столичні родини, однак напередодні навчального року головним стало інше: Департамент освіти і науки КМДА спільно з Асоціацією керівників шкіл України оприлюднив рекомендований графік канікул на 2026/2027 навчальний рік, повідомляє Київська міська рада.

Навчання у школах столиці має розпочатися 1 вересня 2026 року, а завершитися 30 червня 2027-го. Дати є рекомендованою структурою року, але саме на них орієнтуватимуться більшість київських шкіл, які працюють за семестровою системою.

Коли будуть канікули у Києві 2026/2027

Для столичних шкіл запропонували три основні періоди відпочинку. Окремо передбачили додатковий тиждень канікул для учнів перших класів.

осінні канікули — з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року;

— з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року; зимові канікули — з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

— з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року; весняні канікули — з 22 до 28 березня 2027 року;

— з 22 до 28 березня 2027 року; додаткові канікули для першокласників — з 15 до 21 лютого 2027 року.

Семестри та останній дзвоник

Перший семестр планують провести від 1 вересня до 23 грудня 2026 року. Після зимової перерви другий семестр розпочнеться 11 січня і триватиме до 28 травня 2027 року.

Саме на 28 травня 2027 року рекомендують запланувати «Останній дзвоник» — він стане завершенням класно-урочної роботи. Після цього школи зможуть продовжувати освітню діяльність до 30 червня вже в інших форматах.

Що буде після останнього дзвоника

Період з 31 травня до 30 червня 2027 року заклади освіти зможуть використати для різних видів роботи з учнями. Серед рекомендованих напрямів — компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктна діяльність, навчальні екскурсії та робота «знаннєвих гуртків».

Окремий акцент у новому навчальному році робитимуть на тому, щоб школярі могли надолужити пропущений матеріал. Для цього Департамент рекомендує школам розвивати мережу «знаннєвих гуртків»: вони допомагатимуть учням поглиблювати знання, надолужувати матеріал і розвивати дослідницькі навички.

Чи можуть змінити графік

Запропоновані дати — це рекомендована структура навчального року. В умовах воєнного стану організація навчання може змінюватися залежно від безпекової ситуації. «В умовах воєнного стану найвищим пріоритетом лишається безпека всіх учасників освітнього процесу. Тому структура навчального року та форма навчання (очна, дистанційна) можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації», — зазначила директорка Департаменту Олена Фіданян.

Як діяти батькам

Батькам радять орієнтуватися на офіційні повідомлення конкретної школи: остаточний графік канікул і форму навчання кожен заклад затверджує окремо. Окрему увагу приділятимуть дітям, які через повномасштабну війну перебувають за кордоном, — для них у столичних школах передбачений українознавчий компонент, що підтримує зв'язок дитини з українською мовою, культурою та історією.

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