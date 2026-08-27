Львів обігнав Київ за вартістю житла в новобудовах і залишається найдорожчим містом України. Аналітики ЛУН назвали, скільки коштує квадратний метр і де ціни зросли найбільше за рік.

Компенсація за зруйноване житло у Херсонській області лишається одним із головних запитів для мешканців прифронтових регіонів, тоді як у відносно безпечних областях первинний ринок житла продовжує дорожчати. Про це йдеться у щоквартальному звіті аналітичної платформи ЛУН, який опублікувало видання РБК-Україна.

Найдорожчим містом України за вартістю майбутнього квадратного метра вже кілька років поспіль залишається Львів. Медіанна ціна у львівських новобудовах досягла 67,2 тис. грн за кв. м, тоді як у Києві — 63,2 тис. грн. За останній рік обидва міста додали приблизно 15%, тому розрив між ними майже не змінився.

Чому Прикарпаття стало рекордсменом

Найбільший стрибок цін зафіксували в Івано-Франківській області — плюс 78% за рік, до 66,1 тис. грн за кв. м. Керівниця ЛУН Людмила Кірюхіна пояснила, що йдеться не про різке подорожчання звичайних житлових комплексів, а про вихід на ринок нових апартаментів у районі Буковеля, де стартові ціни суттєво вищі за традиційну житлову нерухомість.

У самому Івано-Франківську медіанна ціна нового житла зросла значно помірніше — лише на 25%, до 44,8 тис. грн за квадратний метр.

Київ і область дорожчають різними темпами

У столиці стартові ціни в нових житлових комплексах за рік зросли на 15,3% у гривні, або 6,8% у доларах. Київська область показала ще вищу динаміку: медіанна вартість квадратного метра додала 21,5% у гривні та майже 12% у доларах. Аналітики пояснюють, що покупці в Києві дедалі частіше обирають комфорт і локацію, тоді як у передмісті ціна досі залишається одним із головних критеріїв.

Які квартири дорожчали найбільше

У Києві найпомітніше зросли ціни на преміум-клас — майже на 28% у гривні, тоді як квартири економкласу практично не подорожчали, а в доларовому еквіваленті навіть подешевшали. У Київській області рекордсменом став бізнес-клас із приростом 32% за рік. На відміну від столиці, економклас у передмісті також показав відчутне зростання, а преміальні проєкти майже не змінилися в ціні.

Де ціни майже не ростуть

Зовсім інша ситуація у східних регіонах України: за даними ЛУН, вартість квадратного метра в нових житлових комплексах там майже не змінюється. Причиною аналітики називають низький попит на новобудови в прифронтових областях, а також невелику кількість нових житлових проєктів.

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