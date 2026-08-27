Харків став новим домом для майже 217,5 тисячі переселенців. Серед них — родина Юлії Колотової з Ізюма, яка пережила окупацію, втратила будинок і ферму та нині починає життя наново в орендованій квартирі.

Житло для ВПО у Харкові лишається головним викликом для тих, хто втратив дім через війну. За офіційними даними, станом на 1 липня в місті зареєстровано майже 217,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб — для багатьох прифронтовий мегаполіс став не просто прихистком, а новим домом. Історії таких родин зібрав «Слобідський край».

Окупація, загибель будинку та життя у підвалі

До повномасштабного вторгнення Юлія Колотова з Ізюма мала власну невелику ферму на 25 корів, торговельну ятку на місцевому ринку та стабільний побут. Тепер жінка винаймає квартиру в Харкові, віддаючи за житло майже всі кошти, і звикає до статусу, який досі ріже слух, — «бездомна».

«Руський мир» прийшов у її дім на початку березня 2022 року, коли на вулиці трималися шістнадцятиградусні морози. Юлія була на шостому місяці вагітності, поруч — двоє неповнолітніх дітей. Озброєні люди вивели родину на мороз і погрожували розстрілом, але залишили живими лише через малих дітей. За тиждень у двір влучила касетна ракета — будинок розпався на шматки, і родина перебралася в підвал сусідньої новобудови.

Там температура не піднімалася вище +9 °C, а їжу готували на вогнищі. Одного разу під свист і вибухи «Градів» Юлія доварювала зелений борщ одразу на 37 людей, бо не могла кинути величезну каструлю. Спершу годували дітей, потім їли дорослі. Найкращим подарунком у житті жінка називає 50-літрову бочку гарячої води, яку сусід нагрів їй на день народження 2 квітня.

Нове життя у Харкові

За два тижні, 16 квітня, Юлії вдалося вирватися з окупованого Ізюма. У Златополі вона народила доньку Софійку, деякий час родина жила в Слобожанському, а згодом переїхала до Харкова. Синові Богдану нині 14 років, Софійці — чотири.

Побут у Харкові непростий: Юлія поки не може влаштуватися на роботу, адже на руках маленька дитина, а вільних місць у підземному «метро-садку» немає. Найбільший щомісячний виклик для матері — оренда житла. «Я мрію про мир. Додому, мабуть, уже ніколи не повернуся: нашого будинку більше немає. Але я полюбив Харків», — каже Богдан.

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