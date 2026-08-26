Юрист пояснив, як відбувається переведення на спеціальний військовий облік і за яких умов працівника зобов'язані забронювати від мобілізації в Україні.

Бронювання від мобілізації в Україні має чіткі правила, і реєстрація в ТЦК іншої області не може бути підставою для відмови в бронюванні на роботі. Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на роз'яснення юриста Владислава Дерія.

Військовозобов'язаний мешканець Києва зіткнувся з відмовами під час працевлаштування на критично важливі підприємства та вступу до навчального закладу — лише через те, що стоїть на обліку в Щастинському ТЦК. За словами чоловіка, роботодавці запевняли, що з такою реєстрацією оформити відстрочку неможливо.

Юрист Владислав Дерій пояснює: перебування на обліку в ТЦК іншої області не є законною підставою для відмови у наданні відстрочки. Звичайні підприємства життєво важливих галузей мають такі самі права на бронювання працівників, як і оборонні.

Як відбувається переведення на спеціальний військовий облік

Механізм надання відстрочки регулює пункт 29 Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Згідно з документом, переведення на спеціальний військовий облік відбувається автоматично протягом 72 годин з моменту формування роботодавцем списку через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Чотири умови, за яких працівника зобов'язані забронювати

Щоб забронювати працівника, він має відповідати чотирьом чітким критеріям:

особа перебуває на військовому обліку;

наявні офіційні трудові відносини з державним органом, критично важливою установою чи підприємством;

громадянин уточнив свої персональні дані;

особа відсутня в базах розшуку.

Якщо всі ці фактори збігаються, працівника зобов'язані забронювати — незалежно від того, в якому саме територіальному центрі комплектування він числиться.

Що робити, якщо відмовили через облік в іншому ТЦК

Якщо роботодавець чи ТЦК відмовляють у бронюванні, посилаючись на облік в іншому регіоні, така відмова не має законних підстав. Достатньо перевірити чотири критерії: якщо всі вони виконані, працівник має право вимагати бронювання. Переведення на спеціальний облік відбувається автоматично через реєстр, тож жодних додаткових дій для «перереєстрації» не потрібно.

Окремо юристи нагадують: нові працівники призовного віку можуть отримати короткострокову відстрочку від мобілізації строком до 45 днів з дати офіційного прийняття на роботу. Кадровим службам радять подавати списки до уповноважених органів у перший робочий день.

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