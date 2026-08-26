Юрист объяснил, как происходит перевод на специальный военный учет и при каких условиях работника обязаны забронировать от мобилизации в Украине.

Бронирование от мобилизации в Украине имеет четкие правила, и регистрация в ТЦК другой области не может быть основанием для отказа в бронировании на работе. Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Военнообязанный житель Киева столкнулся с отказами при трудоустройстве на критически важные предприятия и поступлении в учебное заведение — только из-за того, что состоит на учете в Щастинском ТЦК. По словам мужчины, работодатели уверяли, что с такой регистрацией оформить отсрочку невозможно.

Юрист Владислав Дерій объясняет: нахождение на учете в ТЦК другой области не является законным основанием для отказа в предоставлении отсрочки. Обычные предприятия жизненно важных отраслей имеют такие же права на бронирование работников, как и оборонные.

Как происходит перевод на специальный воинский учет

Механизм предоставления отсрочки регулирует пункт 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Согласно документу, перевод на специальный воинский учет происходит автоматически в течение 72 часов с момента формирования работодателем списка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Четыре условия, при которых работника обязаны забронировать

Чтобы забронировать работника, он должен соответствовать четырем четким критериям:

лицо состоит на воинском учете;

есть официальные трудовые отношения с государственным органом, критически важным учреждением или предприятием;

гражданин уточнил свои персональные данные;

лицо отсутствует в базах розыска.

Если все эти факторы совпадают, работника обязаны забронировать — независимо от того, в каком именно территориальном центре комплектования он числится.

Что делать, если отказали из-за учета в другом ТЦК

Если работодатель или ТЦК отказывают в бронировании, ссылаясь на учет в другом регионе, такой отказ не имеет законных оснований. Достаточно проверить четыре критерия: если все они выполнены, работник имеет право требовать бронирования. Перевод на специальный учет происходит автоматически через реестр, поэтому никаких дополнительных действий для «перерегистрации» не требуется.

Отдельно юристы напоминают: новые работники призывного возраста могут получить краткосрочную отсрочку от мобилизации сроком до 45 дней с даты официального приема на работу. Кадровым службам советуют подавать списки в уполномоченные органы в первый рабочий день.

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