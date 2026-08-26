Голубцы — сочные капустные рулетики с мясом, рисом и легкой морковной подливой, а этот рецепт получается особенно ароматным благодаря сочетанию свинины и индейки в начинке.

Рецепт быстрого плова с курицей мы уже публиковали — а голубцы готовятся немного иначе, хотя и сочетают те же любимые ингредиенты: мясо, рис и овощи.

Голубцы — это классическое блюдо из капустных листьев, начиненных мясом, рисом и овощами, тушеных в легкой томатно-сметанной подливе. Это блюдо недорогое, сытное и понравится даже детям благодаря мягкому вкусу соуса. Особенность этого рецепта — сочетание свиного и индюшиного фарша, которое делает начинку сочной, но не тяжелой, а морковная подлива со сметаной придает блюду особую мягкость.

Ингредиенты для голубцов

рис белый — примерно 400 г (2 стакана сырого риса, получится около 1,4 л варёного риса)

капуста белая — 2 средние головки

фарш свиной — 450 г

фарш индюшиный — 450 г

яйца — 2 шт.

морковь средняя — 6 шт. (4 для начинки, 2 для подливы)

томатный соус (маринара) — примерно 480 мл (2 стакана), разделить пополам

белый винный уксус — примерно 60 мл (1/4 стакана)

оливковое масло — примерно 90 мл (6 ст. л.), разделить

сливочное масло — 1 ст. л. (примерно 15 г)

сметана — 1 ст. л. (примерно 15 г)

смесь сушёных трав без соли — 1 ч. л.

морская соль — примерно 1,5 ст. л. (22 г), разделить

Как приготовить голубцы: пошагово

Промойте рис и переложите в кастрюлю, добавьте примерно 840 мл воды, 1 ст. л. масла и немного соли. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 20 минут, пока вода полностью не впитается.

Наполните большую кастрюлю водой на две трети, добавьте соль и уксус, доведите до кипения. Срежьте внешние листья капусты и вырежьте кочерыжку. Опустите капусту в воду и варите по несколько минут с каждой стороны, снимая листья по мере размягчения. Выложите листья на поднос остывать. Повторите со второй капустой. Оставьте примерно 960 мл (4 стакана) отвара.

В большой миске смешайте оба вида фарша с варёным рисом. На сковороде обжарьте тёртые 4 морковки на масле со сливочным маслом до мягкости, добавьте часть томатного соуса и подержите ещё минуту. Переложите морковную массу к фаршу с рисом, вбейте яйца, добавьте соль и хорошо перемешайте — это будет начинка для голубцов.

Крупные листья капусты разрежьте пополам вдоль стебля и срежьте толстую часть стебля. В каждый лист положите 1-2 ст. л. начинки и сверните в форму конуса, подворачивая края. Мелкие листья просто срежьте толстую серединку стебля, положите начинку и сверните, как рулет, подгибая концы. Выложите голубцы слоями в большой казан или толстостенную кастрюлю.

Для подливы разогрейте масло на сковороде, обжарьте оставшуюся тёртую морковь с сушёными травами до мягкости, добавьте сметану и оставшийся томатный соус, подержите ещё минуту. Вылейте подливу на голубцы, а сверху добавьте оставленный отвар капусты (примерно 600–720 мл), чтобы жидкость почти покрывала рулетики.

Готовить голубцы можно двумя способами. В духовке: накройте казан крышкой и запекайте при температуре 230°C в течение 20-25 минут, затем уменьшите температуру до 175°C и готовьте ещё 1 час. На плите: доведите голубцы с подливой до лёгкого кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 40 минут.

Подавайте голубцы горячими, с ложкой сметаны и куском свежего хлеба. Голубцы хорошо хранятся в холодильнике до 3-4 дней в плотно закрытом контейнере, а также отлично переносят заморозку — охлаждённые рулетики можно сложить в пакеты с небольшим количеством подливы и хранить до 3 месяцев. Размораживать лучше постепенно в холодильнике, а разогревать на смазанной маслом сковороде под крышкой.

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