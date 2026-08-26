Из-за аварийно-ремонтных работ в Николаеве временно приостановили водоснабжение в целом районе и одном микрорайоне города. В «Николаевводоканале» назвали адреса и ориентировочное время возобновления подачи воды.

Графики отключения света в Николаевской области на 27 и 28 августа уже опубликованы, а тем временем в Николаеве из-за аварийно-ремонтных работ временно остановили водоснабжение в целом районе и одном микрорайоне города.

Об этом сообщили в ГКП «Николаевводоканал». Коммунальщики уточнили, где именно нет воды и ориентировочно когда возобновят ее подачу.

Где отключили воду в Николаеве

В микрорайоне Балабановка аварийно-ремонтные работы продлятся ориентировочно до 20:00. Все это время жители микрорайона останутся без централизованного водоснабжения.

Кроме того, с 09:00 до 14:00 воду остановили по трем адресам: улица Гонгадзе, 28, улица Гонгадзе, 30 и улица Сичнева, 30.

Еще одно отключение связано с аварийно-ремонтными работами на перекрестке улиц Национальной Гвардии и Океановской. Из-за этого временно отсутствует водоснабжение в Корабельном районе. Здесь работы планируют завершить ориентировочно до 17:00.

Когда возобновят водоснабжение

По информации «Николаевводоканала», подачу воды обещают возобновить после завершения ремонтных работ: в Корабельном районе — ориентировочно до 17:00, на улицах Гонгадзе и Сичневой — после 14:00, а в микрорайоне Балабановка — ближе к 20:00.

Жителям на время отключения советуют заранее сделать небольшой запас воды. О возможных уточнениях графиков коммунальщики сообщат дополнительно, пишет «Новости N».

Ранее Politeka сообщала, авария водопровода в Николаевской области: в водоканале объяснили, почему вода заливает дворы после ремонта.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Николаеве 26 и 27 августа: где долго не будет электричества.