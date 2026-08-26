Украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную доплату. В Пенсионном фонде объяснили, какие суммы предусмотрены для разных возрастных категорий и как начисляется надбавка в первый месяц.

Пенсионные выплаты в Украине продолжают расти — в Пенсионном фонде сообщили о ежемесячных возрастных доплатах, которые пенсионеры будут получать уже с сентября 2026 года. Размер надбавки зависит от того, сколько лет исполнилось получателю пенсии.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ, право на специальную ежемесячную доплату имеют украинские пенсионеры, достигшие 70 лет и получающие пенсию по возрасту. Главное условие — общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 гривни.

Какие суммы доплат предусмотрены для разных возрастных категорий

Размер ежемесячной надбавки варьируется в зависимости от возраста пенсионера. Для лиц в возрасте от 70 до 74 лет доплата составляет 300 гривен ежемесячно. Пенсионеры в возрастной категории от 75 до 79 лет получают 456 гривен. Самые старшие граждане — те, кому исполнилось 80 лет и больше, — могут рассчитывать на максимальную доплату в размере 570 гривен.

Разница между наименьшей и наибольшей надбавкой составляет 270 гривен — от 300 гривен для 70-летних до 570 гривен для тех, кому за 80.

Как начисляется доплата в первый месяц

В Пенсионном фонде объяснили: назначение доплаты происходит непосредственно со дня, когда лицо достигает соответствующего возраста. В первый месяц сумма начисляется пропорционально — в зависимости от даты рождения.

Если пенсионер родился 1-го числа, он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения приходится, например, на 20-е число, то доплата поступит только за 10 дней — в расчете за дни после достижения соответствующего возраста.

Какие еще доплаты могут получить пенсионеры

Возрастная надбавка — не единственная дополнительная выплата, на которую имеют право украинские пенсионеры. Отдельная доплата предусмотрена для одиноких пенсионеров старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе по состоянию здоровья. На сегодняшний день она составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 1 038 гривен.

Нужно ли обращаться в ПФУ для получения надбавки

Возрастная доплата начисляется автоматически — никаких дополнительных обращений в Пенсионный фонд не требуется. Как только пенсионер достигает 70, 75 или 80 лет, система самостоятельно пересчитывает размер выплаты и добавляет соответствующую сумму. Главное — чтобы общий размер пенсии не превышал порог в 10 340,35 гривни. Если пенсия больше этой суммы, надбавка по возрасту не назначается.

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