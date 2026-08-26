Графики отключения света в Киевской области с 27 по 29 августа опубликовал Переяславский городской совет — ДТЭК Киевские региональные электросети будет проводить плановые профилактические работы, из-за чего десятки улиц в Переяславской громаде останутся без электроэнергии.

Графики отключения света в Киевской области на эту неделю продолжают действовать — Переяславский городской совет обнародовал подробный перечень адресов, где с 27 по 29 августа не будет электроэнергии из-за плановых профилактических работ ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщается на официальном сайте Переяславского городского совета, работы проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях. Отключения коснутся исключительно города Переяслав.

В среду, 27 августа, электроэнергию будут отключать с 08:30 до 20:00. Под обесточивание попадают более трех десятков улиц, в частности: Героев Днепра, Широкая, Трахтемировская, Богуна Ивана, Хмельницкого Богдана, Лесная, Стрелецкая, Черногора Виталия, Новоселицкая, Прибрежная, Заречная, Трубайловская, Сулимы Ивана Гетмана, Губаря Александра, Правика Владимира, Лагидная, Хуторская, Лесика, Школьная, Лозовая, Сосновая, Степная и другие. Полный перечень домов опубликован на сайте горсовета.

Для большинства адресов света не будет в течение 11,5 часов — с 08:30 до 20:00. Исключение составляет лишь часть улицы Школьной, где отключение продлится до 19:00.

На 28 и 29 августа также запланированы профилактические работы в электрических сетях Переяславской громады. Жителям рекомендуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также сделать запас воды, поскольку из-за обесточивания возможны перебои с водоснабжением в многоэтажках.

В ДТЭК напоминают, что графики могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации. Актуальную информацию об отключениях можно отслеживать на официальном сайте Переяславского городского совета.

Ранее Politeka сообщала, где в Киевской области длились 12-часовые графики отключения света на 21 августа.

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