Риски дефицита продуктов в Хмельницкой области усиливаются, стремительный рост цен на оливковое масло из-за неурожая в Европе продолжится, а директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга предупреждает о подорожании картофеля на 30% уже этой осенью.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области становится все более ощутимым — международные и внутренние факторы формируют новую волну подорожания базовых товаров, которая непосредственно затронет жителей региона.

Оливковое масло: почему цены снова пойдут вверх

В 2026 году европейские производители оливкового масла столкнулись с серьезными проблемами. Аномальная жара, длительная засуха и масштабные лесные пожары нанесли удар по главным регионам выращивания оливок — Греции, Италии и Португалии. Как сообщает AgroNews, огонь уничтожил значительную часть плантаций, а уцелевшие рощи пострадали от дыма и пепла.

Уменьшение объемов качественного сырья в сочетании с ростом затрат на производство уже привело к очередному скачку цен. В Великобритании средняя стоимость литра масла extra virgin стабильно держится выше 7 фунтов стерлингов — около 425 гривен — и продолжает расти. Для украинского рынка, который почти полностью зависит от импорта, это означает неизбежное подорожание.

Картофель подорожает на 30%

Длительная жара и нехватка осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине. Как сообщает Главред со ссылкой на директора Института картофелеводства НААН Николая Фурдыгу, когда температура воздуха более пяти дней подряд превышала +37°C, растения тратили большую часть влаги на охлаждение, а не на формирование клубней.

Даже на орошаемых участках шестидневный температурный стресс привел к потере около 7 тонн с гектара. По прогнозу, уже в конце октября — начале ноября цены на картофель могут вырасти примерно на 30%. Сейчас закупочные цены временно снизились до 6,5–7 грн/кг из-за массового сбора раннего картофеля, однако с наступлением осени ситуация резко изменится.

Что это означает для Хмельницкой области

Для жителей Хмельницкой области эти тенденции означают рост стоимости базовой продуктовой корзины. Оливковое масло, которое и так за последний год подорожало почти вдвое, может стать еще менее доступным. Картофель — один из ключевых продуктов в рационе украинцев — также оказался под угрозой резкого подорожания. Дефицит продуктов в регионе пока не достиг критических масштабов, однако, по прогнозу директора Института картофелеводства НААН Николая Фурдыги, уже в ближайшие месяцы стоит ожидать роста цен.

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