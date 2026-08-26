В Украине автомобильное топливо за год подорожало на 28%, что значительно превышает показатели всех стран Европейского Союза.

Подорожание продуктов в Запорожье стало ощутимым для кошельков украинцев, однако не менее существенно выросли и цены на топливо. По данным Государственной службы статистики Украины и Eurostat, обнародованным 21 августа, Украина опередила все страны Европейского Союза по темпам подорожания автомобильного топлива и смазочных материалов.

В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года цены на топливо в Украине выросли на 28%. Для сравнения, средний показатель в странах ЕС составил 16,9% — то есть украинский темп роста на 11,1 процентного пункта выше. Об этом сообщает издание Blik со ссылкой на анализ Exprets Club.

Рост цен на топливо зафиксировали в 25 из 27 стран ЕС. Ближе всего к украинскому показателю подошла Румыния — там топливо подорожало на 24,2%. В первую пятерку также вошли:

Германия — 22,9%;

Литва — 22,9%;

Болгария — 22,2%;

Нидерланды — 22%.

В Финляндии годовой рост составил 20,5%. Единственной страной ЕС, где цены на топливо немного снизились, стала Венгрия — минус 0,1%, а на Мальте они остались без изменений. Если бы Украину условно включили в рейтинг ЕС, она заняла бы первое место, опередив Румынию на 3,8 процентного пункта.

В то же время аналитики подчеркивают, что прямое сравнение Украины со странами ЕС является ориентировочным. Eurostat использует гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), тогда как Госстат рассчитывает свой показатель по национальной методологии. Кроме того, речь идет именно о темпах изменения цен, а не об абсолютной стоимости литра бензина или дизельного топлива.

Несмотря на впечатляющий годовой рост, в июле 2026 года по сравнению с июнем цены на топливо в Украине даже немного снизились — на 0,1%. Однако с начала 2026 года стоимость топлива выросла уже на 26,5%, что свидетельствует об устойчивой тенденции к подорожанию.

На фоне роста цен украинские сети АЗС начали вводить лимиты на продажу дизельного топлива — на отдельных заправках отпускают не более 100 литров одному клиенту. За первую половину августа Украина также получила 22 тысячи тонн дизеля индийского происхождения, а новые правила таможенного оформления должны ускорить будущие поставки.

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