На Ровенщине продолжается реализация государственной программы «Пакунок школяра», которая предусматривает единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен.

Денежная помощь на Ровенщине для семей первоклассников стала доступной благодаря государственной программе «Пакунок школяра». Как сообщили в Ровенской областной государственной администрации, реализация инициативы Президента Украины Владимира Зеленского в области продолжается — родители детей, которые в этом году идут в первый класс, могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 5 тысяч гривен.

Программа призвана уменьшить финансовую нагрузку на семьи накануне нового учебного года. Средства выплачивают для приобретения всего необходимого первокласснику: от канцелярии до школьной формы.

Кто имеет право на выплату

Получить 5 тысяч гривен в рамках программы «Пакунок школяра» могут родители или законные представители детей, которые в 2026 году впервые идут в школу. Выплата является единовременной и не зависит от уровня доходов семьи — средства предоставляют всем первоклассникам независимо от материального положения.

Подать заявление можно до 1 ноября 2026 года. В Ровенской ОГА призывают родителей не медлить с оформлением, чтобы успеть приобрести необходимые вещи к началу учебного процесса.

Как оформить заявку: два способа

Подать заявление на участие в программе можно двумя способами. Первый — онлайн через мобильное приложение «Дія». В разделе услуг нужно найти «Пакунок школяра», заполнить необходимые данные и подтвердить заявку. Второй способ — офлайн через сервисные центры Пенсионного фонда Украины на Ровенщине, где специалисты помогут с заполнением документов.

После того как заявление рассмотрят и одобрят, деньги поступят на специальный счет «Турбота про дитину» карты «Дія». Срок рассмотрения заявления обычно составляет до 10 рабочих дней.

Какие документы нужны: свидетельство о рождении ребенка, справка о регистрации места проживания, идентификационный код ребенка и одного из родителей. При подаче через сервисный центр ПФУ также понадобится паспорт заявителя.

На что можно потратить средства

Деньги из «Пакунка школяра» имеют целевое назначение: их можно потратить исключительно на товары, необходимые для обучения. В перечень входят канцелярские принадлежности, книги, школьная одежда и обувь. Однако приобрести эти вещи можно только в определенных торговых сетях, которые присоединились к программе.

В Ровенской ОГА призывают местных предпринимателей активно присоединяться к инициативе — это позволит расширить перечень магазинов, где родители смогут оставить средства, и сделать процесс закупки удобнее для семей.

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