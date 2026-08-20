Верховна Рада ухвалила закон №14191, який суттєво підвищує державну підтримку дітей з інвалідністю та дорослих з інвалідністю з дитинства. У Рівненській ОДА повідомили, якими будуть нові суми виплат.

Грошова допомога у Рівненській області продовжує розширюватися — Верховна Рада 19 серпня ухвалила в цілому закон №14191, який передбачає суттєве збільшення виплат для дітей з інвалідністю та дорослих з інвалідністю з дитинства. Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року, повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації.

Ухвалений документ змінює не лише розмір допомоги, а й сам підхід до її нарахування. Замість єдиної грошової виплати держава переходить до комплексної системи підтримки, яка враховує реальні потреби родин.

Які суми передбачені законом

Для повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства встановлюються такі мінімальні розміри щомісячної допомоги:

I група — не менше 8 000 гривень;

II група — не менше 4 000 гривень;

III група — не менше 3 000 гривень.

Для дітей з інвалідністю підгрупи А базова виплата може сягати від 16 тисяч гривень на місяць. Окрім основної суми, закон передбачає надбавки на догляд для тих, хто потребує постійного стороннього догляду.

У Рівненській ОДА наголосили, що остаточна сума підтримки залежатиме від конкретної категорії отримувача, групи інвалідності, віку та ступеня потреби в догляді. Тому 3, 4, 8 чи 16 тисяч гривень — це базові величини, до яких можуть додаватися інші складові підтримки.

Кого ще торкнуться зміни

Окремий блок закону стосується дітей, які виховуються поза біологічною сім'єю. Документ регулює порядок державної допомоги для дітей, влаштованих у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї патронатних вихователів. Також змінюються правила підтримки осіб з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні.

Що потрібно знати родинам на Рівненщині

Нові суми не почнуть виплачувати одразу після ухвалення закону. Основні фінансові положення реформи запрацюють з 1 січня 2027 року. До цього часу отримувачі допомоги продовжуватимуть отримувати виплати за чинними нормами.

Найближчими місяцями мають з'явитися детальніші правила реалізації реформи — саме від підзаконних механізмів залежатиме процедура призначення та перерахунку допомоги. У Рівненській ОДА пообіцяли інформувати мешканців області про всі зміни в міру їх затвердження.

Чинна система підтримки тривалий час критикувалася через низькі суми та невідповідність реальним витратам сімей, особливо тих, де дитина потребує постійного догляду. Новий механізм покликаний частково виправити цю ситуацію.

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