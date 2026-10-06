Україна може пройти зиму без тривалих відключень електроенергії за звичайної зими та нормального рівня споживання. Про ключові ризики та цифри розповів CEO YASNO Сергій Коваленко.

Графіки відключення світла в українських містах на найближчі дні стабільно публікуються, однак на зиму питання зводиться до іншого: чи доведеться українцям жити багато годин без електроенергії. За оцінками енергетичної компанії YASNO, за звичайної зими та нормального рівня споживання країна здатна пройти холодний сезон без тривалих знеструмлень — головні ризики пов'язані з сильними морозами та можливими пошкодженнями мереж.

Про це CEO YASNO Сергій Коваленко розповів у подкасті «Гуртом та вщент». Він наголосив, що оцінювати ситуацію лише за температурою некоректно: прогноз залежить одразу від кількох факторів, зокрема від погоди, обсягу споживання, доступної генерації й імпорту, а також від стану енергетичної інфраструктури.

Погода: імовірність сильних морозів — близько 10%

Першим чинником Коваленко назвав погоду. Під час сильних морозів споживання електроенергії зростає, адже на опалення та інші потреби йде більше енергії. За його словами, метеорологи, з якими він зустрічався напередодні, оцінюють імовірність тривалого періоду сильних морозів приблизно у 10%. Йдеться про ситуацію, коли температура опускається нижче -15°C не на один-два дні, а на тривалий період.

Водночас, за очікуваннями синоптиків, зима не повинна бути вкрай складною за температурним режимом. Проте Коваленко завважив: навіть за помірної температури проблеми можуть виникати через вологу погоду та можливі пошкодження енергетичної інфраструктури.

Споживання залежить не лише від населення

Другий фактор — обсяг споживання. Населення споживає електроенергію відносно стабільно: за словами Коваленка, статистика по регіонах, де працює компанія, показує дуже малий притік і відтік. Значно складніше прогнозувати потреби великої промисловості — після російських атак великі підприємства можуть знижувати споживання через пошкодження або зупинку виробництва, доки триває відновлення.

Тому загальний рівень споживання взимку суттєво залежатиме від того, як працюватиме великий бізнес.

Генерації та імпорту має вистачити за нормального сценарію

Третій фактор — обсяг доступної генерації та можливості імпорту. За звичайної зими та нормального споживання доступної в Україні генерації разом з імпортом загалом має вистачити, щоб покрити потреби країни. У окремі періоди дефіцит все ж може виникати. Коваленко назвав такий дефіцит керованим: оператор системи може розподіляти його між регіонами та застосовувати обмеження.

Як приклад він навів ситуацію, коли дефіцит становить 10% від потреб країни. З огляду на минулі роки такий дефіцит можна було б розподілити між регіонами, що умовно означало б 3–4 години обмежень на добу.

Найбільша невизначеність — мережі

Четвертий фактор — стан енергетичних мереж. Генераційний дефіцит керований, бо його можна розподіляти між регіонами, а ось пролеми з мережами можуть створити ситуацію, коли електроенергія фізично є, але доставити її в потрібний регіон неможливо. «Якщо побити мережі, ти фізично не можеш передати цю електроенергію туда, куди потрібно», — пояснив Коваленко.

Саме можливі пошкодження розподільчих вузлів, трансформаторів і ліній він назвав одним із головних факторів невизначеності. Заздалегідь спрогнозувати, куди саме можуть припасти удари, неможливо, тому ситуація в різних регіонах може суттєво відрізнятися.

Коваленко також зазначив, що Україна швидко розвиває децентралізовану генерацію — сонячні електростанції, вітрову генерацію, газові установки та системи накопичення енергії. Однак цієї генерації поки недостатньо, щоб замінити основні потужності: близько 65–70% генерації, за його словами, залишається за атомною народною енергетикою.

Що робити, якщо світло стали відключати довше

Аби пережити зиму максимально комфортно навіть за керованого дефіциту, варто завчасно подбати про базове: зарядити павербанки та резервні джерела живлення для зв'язку, перевірити автономні ліхтарики й запас батарейок, уточнити в місцевої ОВА чи енергокомпанії актуальні графіки відключень у вашому регіоні. Графіки зазвичай публікують на офіційних сторінках обленерго та місцевих адміністрацій напередодні.

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