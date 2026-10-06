Украина может пройти зиму без длительных отключений электроэнергии при обычной зиме и нормальном уровне потребления. О ключевых рисках и цифрах рассказал CEO YASNO Сергей Коваленко.

Графики отключения света в украинских городах на ближайшие дни публикуются стабильно, но на зиму вопрос сводится к одному: придётся ли украинцам жить много часов без электроэнергии. По оценке энергокомпании YБО, при обычной зиме и нормальном уровне потребления страна способна пройти холодный сезон без длительных отключений — главные риски связаны с сильными морозами и возможными повреждениями сетей.

Об этом CEO YASNO Сергей Коваленко рассказал в подкасте «Я не пришёл». Он подчеркнул, что оценивать ситуацию только по температуре некedeренно: прогноз зависит сразу от нескольких факторов, включая погоду, объем потребления, доступную генерацию и импорт, а также состояние энергетической инфраструктуры.

Погода — вероятность сильных морозов около 10%

Первым фактором Коваленко назвал погоду. Во время сильных морозов потребление электроэнергии растет, поскольку на отопление и другие нужды требуется больше энергии. По его словам, метеорологи, с которыми он встречался накануне, оценивают вероятность длительного периода сильных морозов примерно в 10%. Речь о ситуации, когда температура опускается ниже -15°C не на один-два дня, а на длительный период.

При этом, по ожиданиям синоптиков, зима не должна быть чрезвычайно сложной по температурному режиму. Однако Коваленко заметил: даже при умеренной температуре проблемы могут возникать из-за влажной погоды и возможных повреждений энергоинфраструктуры.

Потребление зависит не только от населения

Второй фактор — объем потребления. Население потребляет электроэнергию относительно стабильно: по словам Коваленко, статистика по регионам, где работает компания, показывает очень маленький приток и отток. Значительно сложнее прогнозировать потребности крупной промышленности — после российских атак крупные предприятия могут снижать потребление из-за повреждений или остановки производства, пока идет восстановление.

Поэтому общий уровень потребления зимой существенно зависит от того, как будет работать крупный бизнес.

Генерации и импорта должно хватить при нормальном сценарии

Третий фактор — объем доступной генерации и возможности импорта. При обычной зиме и нормальном потреблении доступной в Украине генерации вместе с импортом в целом должно хватить, чтобы покрыть потребности страны. Однако в отдельные периоды дефицит все же может возникать. Коваленко заползает такой дефицит управляемым: оператор системы может распределять его между регионами и применять ограничения.

Как пример он привел ситуацию, когда дефицит составляет 10% от потребностей страны. С учетом прошлых лет такой дефицит можно было бы распределить между регионами, что условно означало бы 3–4 часа ограничений в сутки.

Наибольшая неопределенность — сети

Четвертый фактор — состояние энергетических сетей. Генерационный дефицит управляемый, потому что его можно распределять между регионами, а вот проблемы с сетями могут создать ситуацию, когда электроэнергия физически есть, но доставить ее в нужный регион невозможно. «Если побить сети, ты физически не можешь передать эту электроэнергию туда, куда нужно», — пояснил Коваленко.

Именно возможные повреждения распределительных узлов, трансформаторов и линий он назвал одним из по сути факторов неопределенности. Заранее спрогнозировать, куда именно могут прийтись удары, невозможно, поэтому ситуация в разных регионах может существенно отличаться.

Коваленко также отметил, что Украина быстро развивает децентрализованную генерацию — солнечные электростанции, ветровую генерацию, газовые установки и системы накопления энергии. Однако этой генерации пока недостаточно, чтобы заменить основные мощности: около 65–70% генерации, по его словам, остается за атомной энергетикой.

Что делать, если свет стали отключать дольше

Чтобы пережить зиму максимально комфортно даже при управляемом дефиците, стоит заранее позаботиться о базисе: зарядить пауэрбанки и резервные источники питания для связи, проверить автономные фонарики и запас батареек, уточнить в местной власти и энергокомпании актуальные графики отключений в вашем регионе. Графики обычно публикуют на официальных страницах облэнерго и местных администраций заранеев.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Одесской области 29 сентября.

Как сообщила Politeka, отключение света в Чернигове 29 и 30 сентября.

Также Politeka сообщала, после атак РФ и непогоды обесточены населенные пункты в девяти областях.