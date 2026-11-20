В субботу, 21 ноября, мощной магнитной бури не ожидается - геомагнитная активность будет на спокойном уровне с К-индексом 2,7.

Циклон с дождями и сильным ветром в Украине постепенно уходит - и в субботу, 21 ноября, спокойнее станет даже в магнитосфере. Мощной магнитной бури синоптики не прогнозируют.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 21 ноября повышенной солнечной активности над Землей не ожидается.

Планетарный К-индекс в субботу будет на уровне 2,7 - это зеленый, то есть спокойный уровень. Для сравнения: полноценной магнитной бурей считают показатель от 5 и выше по шкале от 0 до 9.

То есть выходной день должен быть легким для метеозависимых людей. Но прогнозы возмущений обновляют каждые три-четыре часа, так что картина к субботе может еще немного измениться.

Врачи напоминают: около 70% взрослых украинцев в той или иной степени реагируют на изменения погоды и магнитных бурь. Тяжелее всего - людям с хроническими болезнями сердца, сосудов и суставов, неврологическими расстройствами, а также людям старшего возраста.

Что делать, чтобы легче пережить изменения магнитосферы

Даже когда бури не прогнозируют, метеозависимым советуют придерживаться простого правила:

спать не менее восьми часов в сутки;

пить в течение дня 1,5-2 литра чистой воды;

отдавать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

Ранее Politeka сообщала, магнитные бури на этой неделе: синоптики рассказали, сколько продлится шторм уровня G1.

Также Politeka сообщала, магнитные бури возвращаются: синоптики предупредили, когда магнитосфера снова станет неспокойной.