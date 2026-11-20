Кабинет министров направил дополнительные 81,4 млрд грн на неотложные нужды Минобороны. Часть средств пойдёт на денежное довольствие военных, остальное - на топливо для армии.

Выплаты военным и пенсии при возвращении на службу снова в центре внимания - правительство направило дополнительные 81,4 млрд гривен на неотложные нужды Минобороны.

Как сообщает Рубрика, средства пойдут по двум главным направлениям: денежное довольствие военнослужащих и закупка топлива для армии. Это дополнительное финансирование сверх уже утверждённых расходов оборонного ведомства.

Решение приняли на заседании правительства. Дополнительные деньги направляются именно на неотложные нужды, то есть на то, без чего армия не может нормально функционировать уже сейчас, а не в перспективе следующего бюджетного года.

Для военных это означает, что у государства есть ресурс своевременно выплачивать денежное довольствие, надбавки и боевые выплаты. Именно на эти статьи прежде всего идёт финансирование, которое не зависит от колебаний поступлений в государственный бюджет.

Что это значит для военных

Денежное довольствие военнослужащего состоит из должностного оклада, оклада за воинским званием и надбавок за выслугу лет. Отдельно выплачиваются боевые выплаты за участие в боевых действиях, размер которых зависит от выполненных задач.

Своевременность этих выплат напрямую зависит от наличия денег у Минобороны. Дополнительные 81,4 млрд грн позволяют ведомству закрыть текущие потребности без задержек и обращений за займами или перераспределения других статей.

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