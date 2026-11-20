Правительство обновило предельную стоимость квадратного метра по программе «єОселя» на IV квартал 2026 года. Самый высокий показатель в Киеве - 65 200 грн, а самые низкие лимиты действуют в западных и центральных областях.

Ипотека «єОселя» в Украине снова меняет правила - Министерство развития общин и территорий утвердило новые лимиты предельной стоимости квадратного метра, которые будут действовать уже в этом квартале.

Для украинцев, которые планируют приобрести жильё по государственной программе, обновили предельную стоимость квадратного метра. Новые показатели зафиксировали приказом №2295 от 24 октября 2026 года, сообщают в министерстве.

По правилам «єОсели» среднюю стоимость строительства одного квадратного метра в конкретном регионе умножают на коэффициент 2. Полученная сумма и является базовой предельной стоимостью, которую учитывают при расчёте кредита.

Какие лимиты установили по областях

Самый высокий базовый показатель - в Киеве: 65 200 грн за квадратный метр. Далее идут Харьковская область с 58 636 грн и Донецкая область с 58 598 грн.

Для остальных регионов суммы такие: Черниговская область - 55 856 грн, Киевская - 55 718 грн, Николаевская - 55 704 грн, Львовская - 55 484 грн, Черкасская - 54 948 грн, Ровненская - 54 794 грн.

Днепропетровская область - 54 086 грн, Запорожская - 54 032 грн, Винницкая - 53 794 грн, Хмельницкая - 53 690 грн, Волынская - 53 626 грн, Луганская - 53 516 грн.

Одесская область - 53 446 грн, Сумская - 52 336 грн, Тернопольская - 52 292 грн, Черновицкая - 51 640 грн, Херсонская - 50 758 грн.

Самые низкие лимиты - в Ивано-Франковской (50 166 грн), Полтавской (49 604 грн), Житомирской (49 040 грн), Закарпатской (48 428 грн) и Кировоградской (47 414 грн) областях.

Важно: если выбранное жильё дороже установленного показателя, допустимо превышение стоимости в пределах 10%. Но эту разницу заёмщик оплачивает собственными средствами, она не покрывается кредитом.

Сколько квадратных метров можно взять

При оформлении ипотеки учитывают не только цену метра, но и площадь. Для квартиры на одного человека норма - до 52,5 кв. м, для семьи из двух-трёх человек - до 73,5 кв. м. За каждого следующего члена семьи, начиная с четвёртого, добавляют ещё 21 кв. м. Максимум - 115,5 кв. м.

Для частных домов нормы другие: 62,5 кв. м для одного человека, 83,5 кв. м для семьи из двух-трёх человек и плюс 21 кв. м на каждого следующего. Максимальная площадь дома - 125,5 кв. м.

Для жилья возрастом не более трёх лет разрешено превышение нормативной площади не более чем на 10%. Для более старой недвижимости такого превышения нет, поэтому разницу придётся покрывать собственными средствами.

Кто может взять жильё и по какой ставке

Участниками программы могут быть граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые соответствуют требованиям платёжеспособности. Среди них - ВПЛ, военнослужащие, ветераны и их семьи, медики, педагоги и научные работники государственных и коммунальных учреждений.

Для ВПЛ и других граждан без льготных категорий действует ипотека под 7% годовых на первые 10 лет, а с 11-го года - 10%. Для определённых льготных категорий ставки ниже: 3% и 6% соответственно.

Минимальный первоначальный взнос - 20% стоимости жилья, а для молодёжи до 25 лет включительно - 10%. Максимальный срок кредитования - 20 лет.

Как подать заявку

Заявку на участие подают через приложение «Дія». Нужно выбрать услугу «єОселя», заполнить заявление, выбрать банки для рассмотрения и подтвердить его с помощью «Дія.Підпис». Окончательное решение принимает банк после проверки доходов и документов на недвижимость.

Ранее Politeka сообщала, насколько дополнительные расходы по ипотеке «єОселя» превышают первый взнос.

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