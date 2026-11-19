Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 20 по 26 ноября обещает стремительное снижение температуры — от +12° в начале недели до 0° в четверг, а также почти ежедневные осадки.

Новый прогноз погоды для региона подтверждает тенденцию последних недель — температура в Днепропетровской области продолжает снижаться, и на этот раз перепад будет особенно ощутимым: от +12° в начале недели до 0° ближе к ее завершению.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от 0° до +12°, причем большинство дней будут сопровождаться осадками.

В пятницу, 20 ноября, воздух прогреется до +12°, ночью похолодает до +6°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 21 ноября, днем столбики термометров покажут +11°, ночью — +6°. День ожидается малооблачным и без осадков.

В воскресенье, 22 ноября, температура опустится до +6° днем и +4° ночью. Облачность останется небольшой, но синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 23 ноября, днем ожидается +5°, а ночью похолодает до 0°. Небо будет облачным с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 24 ноября, дневная температура составит лишь +3°, ночная — +2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 25 ноября, столбики термометров опустятся до +1° днем и -1° ночью — это будет первый день недели с ночными заморозками. Возможны осадки.

В четверг, 26 ноября, температура удержится на отметке 0° днем, ночью — -1°. Синоптики и в этот день прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 20 ноября, с температурой +12°, а самым прохладным — четверг, 26 ноября, когда днем будет лишь 0°. Общий перепад температур за неделю достигнет 12°. Осадки синоптики прогнозируют практически ежедневно, кроме субботы, 21 ноября.

Учитывая такое резкое похолодание, жителям Днепропетровской области стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками лучше иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги, ведь ночные температуры во второй половине недели будут опускаться ниже нуля.

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