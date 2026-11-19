Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 20 по 26 ноября обещает заметный перепад температур: от +15° в начале недели до +3° в среду. Синоптики предупреждают и о возможных осадках в отдельные дни.

Синоптики ранее уже предупреждали жителей региона о резком похолодании, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: в Одесской области температура упадет с +15° в начале недели до +3° в середине.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели с 20 по 26 ноября будут колебаться в диапазоне от +3° до +15°, а ночью ожидается от +1° до +11°.

В пятницу, 20 ноября, воздух прогреется до +15° днем, ночью ожидается +11°. Небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В субботу, 21 ноября, температура опустится до +13° днем и +9° ночью. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 22 ноября, столбики термометров покажут +7° днем и +5° ночью. Небо останется малооблачным, без осадков.

В понедельник, 23 ноября, днем потеплеет до +11°, а ночью похолодает до +6°. Облачно, и в этот день снова возможны осадки.

Во вторник, 24 ноября, температура удержится на отметке +5° днем и +3° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 25 ноября, станет самым холодным за всю неделю: днем лишь +3°, ночью +2°. Синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 26 ноября, немного потеплеет — до +4° днем и +1° ночью. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 20 ноября, с температурой +15°, а самым холодным — среда, 25 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад температур за неделю достигнет 12°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 20 ноября, понедельник, 23 ноября, и среду, 25 ноября.

Учитывая такой резкий перепад температур, жителям региона стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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