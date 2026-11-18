Картофель, посаженный в конце июля на грядке, освободившейся после чеснока и лука, выкопали свежими клубнями 14 ноября. Второй урожай картофеля за сезон оказался вполне реальным.

Картофель на собственном огороде может дать два урожая за сезон. Это на собственном опыте доказала хозяйка, которая выкопала свежие клубни лишь 14 ноября.

Своей историей Ольга Макаренко, автор контента о сельской жизни, поделилась в фейсбуке. Все началось в конце июля, когда на огороде освободилась небольшая грядка после чеснока и лука.

«Муж предложил посадить картофель. Дескать, посмотрим, что из этого выйдет», - вспоминает женщина. Посадили всего ведро клубней, и грядка была небольшая.

Полив оказался решающим

Сначала картофель долго «сидел» в земле и не всходил. Взошел он лишь после того, как хозяйка хорошо его полила. В теплой земле влага и запустила рост.

На этом уход фактически и завершился. Сорняки на участке почти не росли, поэтому ни полоть, ни окучивать не пришлось. А колорадский жук летнюю посадку обошел стороной.

Копала в ноябре

Цвел картофель неохотно, лишь несколько кустиков порадовали цветами, поэтому хозяйка уже не надеялась на результат. Ботва при этом зеленела до 14 ноября.

«А она таки уродила! Не скажу, что ведра не знала куда девать, но урожай для такого эксперимента вполне приличный», - рассказала Ольга Макаренко.

Как повторить успех

Второй урожай картофеля за сезон вполне реальное дело, хотя многое зависит от погоды. Вот что советуют владельцам участков, которые хотят попробовать.

Сажать в конце июля или в начале августа, когда освободились грядки после ранних культур.

Выбирать небольшой участок, чтобы было легко поливать и ухаживать.

Хорошо полить посадку, иначе клубни долго пролежат в земле без всходов.

Не ждать чрезмерного урожая, даже несколько ведер свежих клубней осенью станут приятным бонусом.

Главный вывод прост: если весной не успели посадить картофель, а летом освободилась грядка, не спешите оставлять ее пустой. Возможно, и у вас осенью будет свой картофельный сюрприз.

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