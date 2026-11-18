В подростковом возрасте ребенок часто начинает замыкаться, меньше говорить и больше времени проводить со сверстниками. Психолог объяснила, почему так происходит и как родителям вернуть доверительные отношения.

Контакт с подростком без тотального контроля - этого хотят многие семьи, однако именно в подростковом возрасте ребенок часто начинает отдаляться. Психолог объяснила, почему так происходит и как родителям сохранить доверительные отношения.

Как объясняет психолог в комментарии Liza.ua, в подростковом возрасте мозг активно перестраивается, особенно участки, отвечающие за эмоции и самоконтроль. Из-за гормональных изменений подросток становится чувствительнее, а его реакции резче. Поэтому привычные родительские замечания могут восприниматься враждебно.

Почему подростки отдаляются

Главная причина отдаления - потребность почувствовать себя отдельной личностью. Сверстники и атмосфера среди друзей выходят на первый план, а семья временно отодвигается на второй. Это не значит, что ребенок перестал любить родителей, просто ему важно доказать себе свою самостоятельность.

Еще один фактор - родительский контроль, который еще вчера воспринимался как забота. Подросток начинает читать его как недоверие и попытку ограничить свободу, и в ответ закрывается.

Какие ошибки родителей только ухудшают ситуацию

Постоянные расспросы «как дела в школе» могут превращаться в допрос, от которого ребенок хочет сбежать еще дальше. Так же разрушает доверие чтение переписки, проверка телефона и соцсетей без разрешения, ведь подросток воспринимает это как предательство.

Обесценивание переживаний фразами «это все глупости» или «вот в наше время» заставляет ребенка искать понимание в другом месте, обычно среди сверстников.

Как вернуть доверительные отношения: практические шаги

Первый шаг - дать подростку пространство. Право на собственную комнату, личное время и приватность становится базой, из которой начинает расти доверие. Второй шаг - слушать без советов и оценок, ведь иногда подростку нужно, чтобы его просто выслушали, а не сразу исправили.

Также помогает искренний интерес к тому, что интересно самому ребенку, а именно музыка, игры и блогеры. Это мост в его мир, а не повод для критики. И важно говорить о собственных чувствах вместо обвинений: «мне грустно, что мы мало общаемся» работает лучше, чем «ты совсем со мной не разговариваешь».

Психолог напоминает: отдаление в подростковом возрасте - временный этап, который обычно проходит, если родители не давят и остаются рядом. При этом стоит обратиться за помощью к специалисту, если ребенок перестал есть, долго не выходит из комнаты или у него пропал интерес ко всему, что раньше радовало.

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