За нарушение правил воинского учета во время военного положения мужчинам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен, а за повторное нарушение в течение года санкция возрастает.

Какие данные воинского учета обновить за 7 дней, чтобы избежать штрафа - вопрос, который сейчас волнует многих мужчин призывного возраста, ведь за нарушение правил учета штрафы существенно выросли с началом войны. За повторное нарушение в течение года наказание становится еще больше.

Чаще всего мужчины попадают на деньги именно из-за опоздания: не успел обновить данные в срок, не явился по повестке или просрочил отсрочку. И разницы между «опоздал на день» и «на месяц» закон фактически не делает - нарушение фиксируется одинаково. Разбираемся, когда наказания можно избежать.

Сколько теперь придется платить

Пока действует военное положение, штрафы за нарушение воинского учета считают по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Для граждан это от 17 000 до 25 500 гривен.

В мирное время за аналогичное нарушение (статья 210 КУоАП) штраф значительно меньше - от 3 400 до 5 100 гривен, а за повторное в течение года - от 5 100 до 8 500 гривен. То есть война подняла суммы более чем в пять раз.

Если же мужчина уже получил штраф, а в течение года нарушил правила снова, санкция возрастает - в условиях военного положения речь идет о 25 500 - 34 000 гривен. То есть «вторая ошибка» стоит намного дороже первой.

За что именно штрафуют

Самые распространенные основания для протокола - это неявка по повестке, нарушение правил воинского учета и несвоевременное обновление данных. Каждый случай рассматривают отдельно, но сам факт опоздания уже является основанием для наказания.

Вместе с тем важно понимать: штраф - не единственное неприятное последствие. За систематическую неявку мужчину могут объявить в розыск, а дальше - ограничить право управлять авто. Юристы напоминают, что такая мера применяется по решению суда.

Что делать, если уже опоздал

Первое и главное - не прятаться. Чем дольше откладываете визит в ТЦК, тем больше риск, что к обычному штрафу добавится статус уклониста со всеми последствиями.

Данные можно обновить без посещения территориального центра - через приложение «Резерв+». Это официальный сервис Минобороны, где онлайн обновляют информацию о месте жительства, телефоне и других учетных данных.

Главное - иметь подтверждение, что вы пытались обновить данные вовремя. Если есть уважительная причина (болезнь, командировка, семейные обстоятельства), ее стоит зафиксировать документально: это реальный аргумент, который суды учитывают, когда речь идет об отмене штрафа.

Ранее Politeka сообщала, когда неявка в ТЦК не грозит штрафом: полный список причин.

Также Politeka сообщала, как доказать, что данные в воинском учете обновлены, если счета уже заблокировали.