В Украине планируют увеличить доплату за сверхнормативный страховой стаж. По проекту государственного бюджета на 2027 год надбавка за каждый дополнительный год работы может вырасти с 25,95 до 28,78 гривны.

Доплата за стаж в Украине в следующем году может вырасти - правительство заложило в проект госбюджета на 2027 год повышение прожиточного минимума, от которого напрямую зависит размер этой надбавки.

Сейчас максимальная доплата за каждый полный год, отработанный сверх нормы страхового стажа, составляет 25,95 гривны. После повышения прожиточного минимума она вырастет до 28,78 гривны, сообщает Пенсионный фонд Украины.

За 10 лет сверхнормативного стажа ежемесячный бонус к основной пенсии составит 287,80 гривны.

Сверхнормативным считается стаж, превышающий 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года, действуют более мягкие правила - более 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Возрастные надбавки для пенсионеров

Помимо доплаты за стаж, государство начисляет возрастные надбавки. В ноябре пенсионеры, чья общая выплата не превышает 10 340 гривен, получают дополнительные деньги.

Сумма зависит от возраста: от 70 до 74 лет доплачивают 300 гривен, от 75 до 79 лет - 456 гривен, а после 80 лет надбавка достигает 570 гривен.

Что делать пенсионерам

Возрастные надбавки Пенсионный фонд начисляет автоматически, поэтому никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Доплата за стаж также учитывается при назначении пенсии и входит в ежемесячную выплату.

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