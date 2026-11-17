ПриватБанк запустил переводы через Apple Pay и Google Pay: деньги теперь можно получить по ссылке из Приват24, не диктуя номер карты. Дополнительную комиссию за такой перевод банк не взимает.

Банковские карты украинцев теперь можно пополнять и получать на них деньги без ввода номера. ПриватБанк запустил переводы через Apple Pay и Google Pay: средства зачисляются на карту по специальной ссылке, а дополнительную комиссию за такую операцию банк не взимает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк. Новая функция уже доступна в мобильном приложении Приват24.

Как получить перевод без номера карты

Чтобы получить деньги, достаточно создать ссылку и отправить ее отправителю. Он перечислит средства, не копируя номер вашей карты. Алгоритм простой:

Откройте Приват24 и нажмите на карту, на которую хотите получить деньги.

Перейдите в меню «Данные карты».

Выберите опцию «Ссылка».

Нажмите «Скопировать ссылку».

Отправьте ссылку человеку, который должен перечислить средства.

Отправитель переходит по ссылке и оплачивает перевод через Apple Pay или Google Pay. Ему не придется переключаться между банковскими приложениями или вручную вводить реквизиты.

Созданную ссылку можно использовать многократно, поэтому для каждого следующего перевода генерировать новую не нужно.

Как пополнить собственную карту через цифровой кошелек

Отдельная опция - пополнение своей карты с других карт, добавленных в цифровой кошелек Apple Pay или Google Pay. Для этого:

Зайдите в главное меню Приват24.

Нажмите кнопку «Пополнить».

Введите сумму.

Выберите способ оплаты через Apple Pay или Google Pay.

Выберите карту из кошелька и подтвердите операцию через Face ID или пароль.

Нужно ли платить комиссию

За сам перевод по ссылке дополнительная комиссия не предусмотрена - ПриватБанк подчеркнул это отдельно. В то же время общие тарифы на карточные операции остаются в силе и зависят от типа карты и источника средств.

Деньги зачисляются сразу после подтверждения платежа. ПриватБанк также напомнил о лимитах на расходы за рубежом: в ноябре для оплаты товаров и услуг гривневой картой действует ограничение 200 000 грн в месяц, для аренды жилья предусмотрен отдельный лимит.

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