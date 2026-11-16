Минобороны переводит учет мобилизованных в ТЦК и иностранцев-контрактников в электронные журналы, а обновить данные можно через «Резерв+» или электронную очередь.

Правила воинского учета в Украине снова изменились - Минобороны переводит учет мобилизованных в ТЦК в электронный формат, чтобы упростить бумажную работу. Об этом говорится в приказе №357 ведомства.

Изменения касаются тех, кто только проходит этап отбора и официального оформления на службу. Оборонное ведомство прописало четкий механизм учета для двух категорий: граждан Украины, прибывших в ТЦК и СП и подлежащих призыву по мобилизации, и иностранцев без гражданства, проходящих отбор как кандидаты на военную службу по контракту.

Иностранных добровольцев первично будут оформлять и в обычных территориальных центрах комплектования, и в специализированных центрах рекрутинга. После базовых процедур таких кандидатов централизованно направят в профильный Центр рекрутинга иностранцев.

Электронный журнал вместо бумаг

Главная причина изменений - государство переводит учет в цифру. Всех будущих военнослужащих будут регистрировать в специальном электронном журнале. Обновленная инструкция объясняет, как правильно заполнять этот цифровой документ, как пошагово ставить кандидатов на первичный учет и как зачислять людей на продовольственное обеспечение.

Основанием для того, чтобы новобранца начали кормить за счет государства, станет официальный приказ по строевой части.

Как обновить данные без очередей

Чтобы обновить данные или решить другие вопросы в ТЦК, теперь не обязательно стоять в живых очередях. На прием можно записаться заранее через сайт электронной очереди или приложение «Резерв+». Это экономит время и позволяет сделать все дистанционно.

Отдельно стоит помнить: для многих мужчин право на отсрочку от мобилизации напрямую зависит от штампа в паспорте. Закон связывает ряд оснований для освобождения от службы именно с наличием официальной супруги. Если супруги разрывают отношения, право на такую льготу исчезает сразу.

Ранее Politeka сообщала, воинский учет в «Резерв+»: какие данные нужно обновить, чтобы избежать штрафа.

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