В ноябре 2026 года Пенсионный фонд начислит минимальную пенсию от 6 800 грн нескольким категориям украинцев. Речь идет о пострадавших от Чернобыльской аварии и детях с инвалидностью.

Пенсионные вопросы в Украине снова на слуху: в ноябре 2026 года Пенсионный фонд (ПФУ) начислит нескольким категориям граждан минимальную пенсию от 6 800 грн. Чтобы получить право на повышенные государственные гарантии, нужно оформить специальный статус на основании медицинских справок и обратиться в отделение фонда.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ, повышенные суммы получат не все пенсионеры. Речь идет о пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, у которых есть причинно-следственная связь между приобретенной инвалидностью и аварией, а также о детях с инвалидностью, связанной с последствиями катастрофы.

Важно не путать с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС - для них предусмотрены еще более высокие минимальные гарантии. Согласно статье 54 закона № 796-XII право на такие выплаты имеют граждане, которые не участвовали в ликвидации, но подверглись воздействию радиации и получили инвалидность. Это те, кто жил на загрязненных территориях, был эвакуирован или переселен и чью болезнь или увечье медкомиссия связала с аварией на АЭС.

В категорию входят больные лучевой болезнью вследствие Чернобыльской аварии с установленной группой инвалидности, а также дети с инвалидностью до 18 лет. Пенсию назначают независимо от общего страхового стажа.

Размеры повышенных пенсий в 2026 году

Согласно постановлению правительства минимальные пенсии по инвалидности, возникшей вследствие Чернобыльской аварии, сейчас такие:

III группа и дети с инвалидностью - 6 813 грн;

II группа - 8 838 грн;

I группа - 11 048 грн.

Для самих ликвидаторов аварии с инвалидностью выплаты еще выше, поскольку привязаны к средней зарплате за предыдущий год:

I группа - 20 653 грн;

II группа - 16 522 грн;

III группа - 12 392 грн.

Какие документы нужны

Чтобы оформить пенсию по инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы, нужны заявление установленной формы, паспорт и идентификационный код, а также удостоверение пострадавшего вследствие катастрофы или удостоверение ребенка с инвалидностью. Дополнительно берут медицинское заключение - выписку из акта осмотра о присвоении группы инвалидности и подтверждении связи инвалидности с аварией на ЧАЭС.

По желанию добавляют справку о зарплате за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, поскольку размер пенсии могут рассчитать как возмещение фактических убытков или как пятикратный размер минимальной зарплаты. Также нужны банковские реквизиты - счет IBAN для перечисления средств.

Как оформить пенсию

Документы можно подать дистанционно через портал ПФУ, авторизовавшись на сайте электронных услуг с помощью квалифицированной электронной подписи или «Дія.Підпис» в разделе «О пенсионном обеспечении». Также можно обратиться лично в сервисный центр - оригиналы документов принимают в любом отделении фонда независимо от места регистрации - или через ЦПАУ.

Если пенсию уже назначали ранее, перерасчет таких выплат происходит автоматически в начале марта.

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