Пенсионный фонд может задолжать выплаты за много лет, и такой долг вернут полностью, без ограничения сроком давности. А тем, кто сам опоздал обратиться за назначением пенсии, деньги за пропущенные месяцы не компенсируют.

Пенсионные выплаты украинцам имеют четкие правила и сроки, от которых напрямую зависит, сколько денег получит человек и вернут ли ему средства за прошлые годы.

Пенсионный фонд может задолжать выплаты за много лет, и здесь закон на стороне человека. Если долг образовался по вине самого фонда, его обязаны вернуть полностью, без какого-либо ограничения сроком давности.

Другая ситуация - когда человек сам опоздал обратиться за назначением пенсии. Тогда выплату назначат только со дня обращения, а деньги за пропущенные месяцы никто не компенсирует. Об этом напоминает портал Експерт.

Когда пенсию теряют безвозвратно

Право на пенсию возникает в момент достижения нужного возраста и наличия стажа. Но важно вовремя подать документы. Если человек обратился за назначением пенсии позже чем через три месяца после того, как получил на нее право, выплату назначают со дня обращения.

То есть все месяцы, прошедшие от возникновения права до даты обращения, человеку просто не заплатят. Их невозможно вернуть или доначислить задним числом.

Когда долг ПФУ возвращают полностью

Совсем другая ситуация, когда ошибку допустил сам Пенсионный фонд. Например, человеку неправильно посчитали стаж, недоплатили надбавку или вообще остановили выплату без основания.

В таких случаях закон прямо предусматривает: суммы пенсии, не полученные вовремя по вине органа, который ее назначает и выплачивает, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

Это означает, что человек может получить доначисленную сумму за несколько лет сразу, если докажет, что недоплата произошла не по его вине.

Кто может рассчитывать на возврат денег

На полный возврат задолженности имеют право все, кому фонд недоплатил из-за собственной ошибки: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, а также те, кому неправильно рассчитали индексацию или надбавки.

Что делать, если обнаружили ошибку

Если вы подозреваете, что пенсию посчитали неправильно или часть выплат пропустили, порядок действий такой:

подайте в Пенсионный фонд заявление о перерасчете, указав, в чем именно ошибка;

приложите документы, подтверждающие правильные данные: трудовую книжку, справки о стаже и зарплате;

если фонд отказывает, обратитесь в суд и требуйте выплаты всей суммы за весь период недоплаты.

Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ или онлайн через портал электронных услуг. Обычно обращения рассматривают до 30 дней.

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