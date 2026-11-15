Ссуда в ломбарде сама по себе доходом не является, поэтому налоги с нее сразу не платят. Но если долг по ссуде простили, прощенная сумма становится доходом, с которого удерживают НДФЛ и военный сбор.

Субсидия на отопление в Украине и другие денежные вопросы волнуют многих, но есть и менее очевидные ситуации. Ссуда в ломбарде сама по себе доходом не считается, поэтому сразу с нее налоги не удерживают. Однако в определенный момент она может превратиться в доход, и тогда придется заплатить НДФЛ и военный сбор.

Об этом напоминает MC.today, объясняя, когда именно ссуда под залог превращается в доход и становится объектом налогообложения.

Когда ссуда в ломбарде становится доходом

Когда человек берет деньги в ломбарде под залог вещи, он получает не доход, а обязательство вернуть долг. Поэтому в момент получения ссуды НДФЛ и военный сбор не платятся.

Ситуация меняется, если человек не возвращает ссуду вовремя. Тогда ломбард продает заложенную вещь, чтобы покрыть долг. Если вырученных денег не хватает на полное погашение ссуды, процентов и комиссий, ломбард прощает остаток долга.

Именно эта прощенная сумма и становится доходом заемщика. По Налоговому кодексу аннулированный кредитором долг считают доходом, с которого удерживают налоги.

Сколько придется заплатить

С прощенной суммы взимают НДФЛ по ставке 18% и военный сбор 5%. Вместе это 23% от той части долга, которую ломбард аннулировал.

Налоговым агентом выступает сам ломбард. Он удерживает эти суммы, перечисляет их в бюджет и отражает доход в отчетности. Заемщик ничего самостоятельно не платит, но должен понимать, почему с прощенного долга исчезает почти четверть.

Пример расчета

Допустим, после продажи залога непогашенными остались 10 000 гривен, которые ломбард простил. С этой суммы удержат 1 800 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора. В бюджет направят 2 300 гривен.

Как не платить лишнего

Самый простой способ избежать налога - вовремя возвращать ссуду и выкупать заложенную вещь. Тогда прощенного долга не возникает и дохода для налогообложения нет.

Если же долг уже простили, стоит проверить в ломбарде, какую именно сумму он аннулировал и сколько налогов удержал. Эти данные должны совпадать с тем, что ломбард подает в налоговую.

Ссуда - это не доход, но прощенный долг - уже доход. Разница в одном слове, но именно она определяет, придется ли платить НДФЛ и военный сбор.

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