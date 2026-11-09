Заяву на житлову субсидію ще можна подати так, щоб гроші нарахували одразу з початку опалювального сезону. У ПФУ пояснили, у який термін потрібно вкластися, кому нічого переоформлювати не доведеться і через що можуть відмовити.

Житлову субсидію на комуналку ще можна оформити до визначеної ПФУ дати - і це остання можливість отримати гроші одразу за два місяці. Заяву на допомогу на опалювальний сезон приймають до 30 листопада 2026 року включно. Тим, хто вкладеться в цей термін, субсидію призначать із 1 жовтня 2026 року, пояснили у Пенсійному фонді України.

Якщо звернутися до ПФУ пізніше - у грудні - виплати нараховуватимуть лише з місяця подання заяви. Тобто людина втрачає гроші одразу за жовтень і листопад. Саме тому видання Апостроф називає ситуацію ризиком втрати двох субсидій через запізнення.

Є нюанс і з розрахунком допомоги за перший місяць сезону. Оскільки витрати на опалення враховують лише з 16 жовтня, субсидія за жовтень покриватиме не весь місяць, а лише частину. Перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон Пенсійний фонд провів ще в жовтні, але гроші за цей період надходять отримувачам у листопаді.

Кому не потрібно подавати заяву повторно

Не всім українцям доведеться заново оформлювати допомогу. Якщо домогосподарство отримувало субсидію, призначену з 1 травня 2026 року, Пенсійний фонд самостійно переглянув її розмір з урахуванням зимового періоду. Автоматичний перерахунок поширюється і на громадян, яким улітку встановили нульову субсидію: відсутність виплат у неопалювальний сезон не означає, що взимку людина втратила право на допомогу.

Коли треба повідомляти ПФУ про зміни

Повторне звернення може знадобитися, якщо змінилися обставини, від яких залежить право на субсидію або її розмір. Зокрема, повідомити Пенсійний фонд потрібно, якщо хтось із членів домогосподарства почав отримувати вищу заробітну плату або змінилася кількість людей, зареєстрованих у житлі. Якщо під час перевірки виявиться, що надані дані не відповідають дійсності, виплати можуть призупинити.

Які доходи враховують у листопаді

Сума субсидії залежить від доходів конкретного домогосподарства, і ПФУ використовує різні розрахункові періоди залежно від місяця звернення. Для заяв, поданих у листопаді 2026 року, враховуватимуть доходи за другий і третій квартали 2026 року, а для пенсіонерів - пенсію за вересень 2026 року. Для порівняння: у жовтні брали заробітки за перший і другий квартали, а для пенсіонерів - виплати за серпень.

Через що можуть відмовити у субсидії

Під час перевірки права на допомогу Пенсійний фонд оцінює не лише доходи родини, а й її майновий стан. Приводом для відмови можуть стати великі покупки: якщо протягом 12 місяців перед зверненням домогосподарство придбало квартиру, автомобіль або інше майно на суму понад 100 тисяч гривень. Також враховують банківські заощадження - якщо на депозитах родини зберігається понад 100 тисяч гривень, це може вплинути на рішення.

Як оформити субсидію вперше

Тим, хто раніше не отримував житлову субсидію, потрібно заповнити два документи: заяву та декларацію про доходи. Подати їх можна особисто або онлайн.

Особисто: сервісні центри ПФУ, ЦНАП, уповноважені посадові особи територіальних громад.

сервісні центри ПФУ, ЦНАП, уповноважені посадові особи територіальних громад. Онлайн: портал "Дія", вебпортал електронних послуг ПФУ, офіційний застосунок Пенсійного фонду.

портал "Дія", вебпортал електронних послуг ПФУ, офіційний застосунок Пенсійного фонду. Поштою: заяву та декларацію можна надіслати до відповідного органу ПФУ.

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