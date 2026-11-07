Отримати житлову субсидію можна навіть без права власності на житло: орендарю достатньо письмового договору найму, а переселенцю - довідки ВПО з адресою фактичного проживання. Окремо для переселенців працює субсидія на оплату самої оренди, яку оформлюють разом із власником.

Субсидія для переселенців без договору оренди - лише частина підтримки, на яку можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи. Окремо в Україні працює субсидія на оплату самої оренди житла, і оформити її можна навіть без права власності на квартиру чи будинок.

Житлову субсидію призначають за зареєстрованим місцем проживання або за адресою, де людина фактично живе на підставі договору найму. Реєстрація за орендованою адресою для цього не обов'язкова, але одночасно за двома адресами допомогу не отримати - за місцем реєстрації її доведеться припинити.

Чи має право орендар на субсидію

Для наймачів житла діють ті самі умови, що й для власників. Пенсійний фонд враховує доходи і майно членів домогосподарства орендаря, а не власника квартири, тож заробіток чи друге житло власника на право орендаря не впливають.

Договір оренди укладають письмово, і в ньому мають бути дані обох сторін: ПІБ, РНОКПП, паспортні дані, адреса житла, строк найму та розмір плати. Строк дії договору важливий, бо субсидію орендарю призначають лише в його межах. Окремо варто прописати, хто і за якими рахунками платить за комунальні послуги.

Окремої письмової згоди власника на оформлення субсидії закон не вимагає. Його згодою фактично є підпис під договором найму, який орендар додає до заяви. Декларацію про свої доходи власник також не подає, якщо сам за цією адресою не живе.

Особливі правила для переселенців

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на комунальні послуги за адресою фактичного проживання навіть без договору оренди. Підставою є довідка про взяття на облік ВПО з цією адресою. Якщо домогосподарство складається лише з переселенців, майновий стан і доходи осіб, зареєстрованих у цьому житлі, ПФУ не враховує.

Адреса в довідці ВПО має збігатися з адресою, за якою оформлюють субсидію. Після переїзду довідку оновлюють через ЦНАП, орган соцзахисту або застосунок "Дія", і лише потім подають нову заяву. Про зміну місця проживання чи складу родини ПФУ треба повідомити протягом 30 днів, інакше виплату можуть припинити.

Субсидія на оренду: кому призначають

Окремо від житлової субсидії для переселенців діє субсидія на оплату оренди. Її надають за постановою КМУ №1225 тим, хто виїхав з територій бойових дій чи окупації або втратив житло. Умови такі: не мати власного житла понад 13,65 кв. м на особу поза цими територіями і витрачати на оренду понад 20% доходу.

Між наймачем і наймодавцем не має бути родинних зв'язків, а житло не повинне перебувати в програмі "Прихисток". Субсидію на оренду оформлюють разом із власником: договір укладають за формою з додатка до Порядку №1225, і його підписують обидві сторони в ПФУ, ЦНАП або онлайн з електронним підписом.

Важливий нюанс: якщо призначили субсидію на оренду, щомісячна допомога на проживання припиняється автоматично. Натомість допомога на проживання 2000 чи 3000 гривень сумісна зі звичайною житловою субсидією і не входить до сукупного доходу під час її розрахунку.

Які документи потрібні

Пакет документів залежить від ситуації, і зайвого ПФУ не вимагає. Найчастіше до заяви додають:

заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи і майно домогосподарства;

копію договору найму житла - для орендарів без статусу ВПО;

довідку про взяття на облік ВПО з адресою фактичного проживання;

договір реструктуризації боргу за комуналку, якщо такий борг є;

довідку про доходи, яких немає в реєстрах ДПС і ПФУ.

Для субсидії на оренду додатково потрібні заява і договір за формами Порядку №1225 та реквізити рахунку в уповноваженому банку, куди зараховуватимуть кошти.

Як рахують субсидію в орендованому житлі

Для орендаря розрахунок роблять на тих, хто фактично живе за договором, і саме їхні доходи формують обов'язковий платіж. Якщо в квартирі зареєстрований і живе ще хтось, наприклад власник, його також треба вказати, інакше розмір субсидії вийде неправильним.

Субсидія покриває лише нарахування постачальників за комунальні послуги, а не орендну плату. Тому в договорі краще прописати, що орендар оплачує послуги окремо за рахунками постачальників, а не єдиною сумою з орендою.

Як оформити субсидію на оренду

Подати документи можна кількома способами: через застосунок або портал "Дія", особисто в сервісному центрі чи ЦНАП, а також надіслати поштою. Особовий рахунок на орендаря переоформлювати не обов'язково, важливо лише вчасно сплачувати рахунки.

Прострочений понад три місяці борг понад 680 гривень стає підставою для відмови. Якщо борг на рахунку накопичили попередні мешканці, попросіть власника погасити чи реструктуризувати його або отримайте в постачальника довідку про відсутність боргу. Після погашення субсидію призначають з початку періоду.

Що робити, якщо власник відмовляється

Орендар без статусу ВПО без договору житлову субсидію за фактичною адресою не отримає. Власнику варто пояснити, що його доходи і майно в розрахунку не враховуються, а договір захищає обидві сторони. Переселенцю договір для житлової субсидії не обов'язковий, достатньо довідки ВПО, але для субсидії на оренду підпис власника потрібен завжди.

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