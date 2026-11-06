Подорожчання квартир в Україні вивело Львів у беззаперечні лідери - за даними аналітичної платформи ЛУН, місто вперше обігнало Київ за вартістю одно- та двокімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості. Розрив між містами за рік виріс до 8,5-10 тисяч доларів.

Скільки коштують однокімнатні квартири

Станом на жовтень 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири у Львові досягла 75,5 тисячі доларів, що на 14% більше, ніж роком раніше. Для порівняння, у Києві аналогічне житло коштує в середньому 67 тисяч доларів і подорожчало лише на 1%. Розрив між двома містами виріс до 8,5 тисячі доларів.

Друге місце за вартістю однокімнатних квартир посів Ужгород із показником 68,5 тисячі доларів. Столиця ж опустилася на третю сходинку рейтингу.

Що відбувається з двокімнатним житлом

Ще більший розрив видно у сегменті двокімнатних квартир. У Львові їхня медіанна вартість зросла на 15% і сягнула 108 тисяч доларів. У Києві натомість зафіксували протилежну тенденцію - ціни впали на 7% до приблизно 98 тисяч доларів. Різниця між містами становить уже 10 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири: Київ поки що попереду

У сегменті трикімнатних квартир столиця досі утримує лідерство. Середня медіанна ціна такого житла в Києві становить 146 тисяч доларів, хоча за рік вона зменшилася на 3%. У Львові трикімнатні квартири подорожчали на 19% і вже коштують у середньому 143 тисячі доларів. Відрив між містами скоротився до лише 3 тисяч доларів.

На що звертати увагу покупцю

Фахівці наголошують, що медіанна вартість відображає загальну структуру пропозиції на ринку, а не зміну ціни кожної окремої квартири. На показник впливають площа помешкання, його стан, вік будинку та розташування.

Для того, хто планує купувати житло у Львові, це означає наступне. Перед підписанням договору варто перевірити документи на квартиру: право власності, наявність обтяжень чи арештів у реєстрі нерухомості. Окремо зверніть увагу на технічний стан будинку, рік забудови та законність перепланувань. Ціна в оголошенні часто не містить додаткових витрат - комісії рієлтора, нотаріуса та податків, тож їх слід закладати в бюджет окремо.

Статистика ЛУН свідчить, що протягом останнього року Львів демонструє стабільне зростання вартості житла в усіх основних сегментах ринку, тож чекати на здешевлення найближчим часом навряд чи варто.

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