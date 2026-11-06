Економія електроенергії під час приготування їжі в духовці хвилює багатьох українців, адже електрична духовка здатна споживати в окремий момент стільки ж потужності, скільки десятки холодильників. Звідси й порівняння із 65 холодильниками, яке можна зустріти в мережі. Але насправді все не так страшно - важливо розуміти різницю між потужністю та реальними витратами електроенергії.

Звідки взялися ті самі 65 холодильників? Уявімо електричну духовку потужністю 2600 Вт і холодильник, компресор якого під час роботи споживає 40 Вт. Якщо поділити одну величину на іншу, отримаємо 65. Однак це порівняння лише потужності приладів у конкретний момент, а не витрат за годину приготування.

Духовка найбільше навантажує мережу під час активного нагрівання. Коли потрібної температури досягнуто, термостат вимикає нагрівальні елементи, а потім знову вмикає їх для підтримання тепла. Холодильник працює інакше: компресор запускається періодично, хоча сам прилад цілодобово під'єднаний до мережі.

Як дізнатися реальні витрати вашої духовки

На шильдику або в інструкції духовки зазвичай вказують потужність у ватах чи кіловатах. Ця цифра показує електричне навантаження, а не обов'язково кількість електроенергії за годину приготування. Для оцінки витрат потрібен інший показник - кіловат-години (кВт·год). На енергетичних етикетках сучасних моделей зазначають споживання за один стандартний цикл приготування, окремо для звичайного нагрівання та режиму з вентилятором.

Фактичні витрати вдома залежать від температури, тривалості роботи, обраного режиму й самої страви. Найпростіший спосіб оцінити їх - знайти дані своєї моделі про споживання за цикл або скористатися вимірювальним обладнанням.

П'ять звичок, які допомагають платити менше

1. Не розігрівайте порожню духовку без потреби. Для деяких видів випічки попереднє нагрівання необхідне, але не кожна запіканка чи овочева страва його потребує. Орієнтуйтеся на рецепт та інструкцію до приладу.

2. Рідше відчиняйте дверцята. Щоразу, коли ми заглядаємо всередину, частина нагрітого повітря виходить назовні, і духовці доводиться відновлювати температуру. Якщо є підсвічування та скляні дверцята, краще перевіряти вигляд страви через них.

3. Готуйте кілька страв за одне нагрівання. Після основної страви можна використати вже гарячу духовку для іншого запікання. У режимі конвекції деякі моделі дозволяють готувати на кількох рівнях одночасно - головне не порушувати рекомендації виробника щодо розміщення дек.

4. Користуйтеся конвекцією, якщо вона підходить для рецепта. Вентилятор розподіляє гаряче повітря всередині, завдяки чому багато страв можна готувати за нижчої температури, ніж у звичайному режимі верхнього та нижнього нагрівання.

5. Використовуйте залишкове тепло. Для тривалого запікання іноді можна вимкнути духовку приблизно за десять хвилин до завершення й залишити страву всередині. Цю пораду наводить Європейська комісія. Однак для страв, яким потрібна точна температура або гарантоване повне пропікання, слід дотримуватися рецепта.

Коли велику духовку краще не вмикати

Якщо потрібно лише підігріти одну порцію їжі, велика духова шафа не завжди буде найекономнішим вибором. Для невеликої кількості продуктів може вистачити мікрохвильової печі або іншого компактного приладу. Утім, універсального правила немає - усе залежить від страви, часу роботи та ефективності конкретної техніки.

Особливо важливо враховувати потужність духовки під час знеструмлень. Духовки, бойлери та інші потужні прилади можуть швидко розряджати батарею домашнього інвертора або перевищувати допустиме навантаження системи резервного живлення.

Чи варто вимикати духовку з розетки після приготування? Деякі моделі навіть у вимкненому стані споживають невелику кількість електроенергії для дисплея чи годинника. Однак це споживання значно менше, ніж під час нагрівання. Відключати вбудовану духовку від мережі варто лише тоді, коли це допускає інструкція виробника, і не слід самостійно втручатися в електропроводку.

Раніше Politeka повідомляла, як захистити електроприлади після відновлення живлення.