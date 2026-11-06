Якщо Пенсійний фонд неправильно визначив розмір пенсії, не врахував частину страхового стажу або заробітку, пенсіонер може вимагати перевірки та перерахунку. Розповідаємо, куди звертатися та які документи підготувати.

Перерахунок пенсій у ПФУ - процедура, якої не варто боятися, якщо вам здається, що виплату порахували не так. Помилки трапляються частіше, ніж здається: фонд може не зарахувати частину страхового стажу, не врахувати заробіток за окремі періоди або неправильно застосувати коефіцієнт. У такому разі пенсіонер має право вимагати перевірки розрахунку і повернення недоплачених грошей.

Юридична практика показує, що більшість таких справ вирішується на користь пенсіонера - особливо коли йдеться про неврахований стаж чи занижений коефіцієнт заробітку. Головне - знати порядок дій і не зволікати.

Коли Пенсійний фонд міг помилитися

Найпоширеніші ситуації, коли розмір пенсії виявляється заниженим: не зараховано періоди роботи, які підтверджуються трудовою книжкою або архівними довідками; не враховано заробіток за найвигідніші для пенсіонера п'ять років підряд; неправильно визначено коефіцієнт страхового стажу або помилково застосовано старий розмір показника середньої заробітної плати.

Буває й так, що при призначенні пенсії фонд узагалі не врахував окремі періоди навчання на стаціонарі, догляд за дитиною чи службу в армії, якщо ці періоди зараховуються до стажу за чинним законодавством. Кожен такий пропуск - це реальні гроші, які пенсіонер недоотримує щомісяця.

Як домогтися перерахунку: покроково

Спершу - письмове звернення до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. У заяві потрібно чітко вказати, які саме періоди стажу або заробіток, на вашу думку, не враховано, і попросити провести перерахунок пенсії.

До заяви додають документи, що підтверджують вашу позицію: трудову книжку, архівні довідки про заробітну плату, військовий квиток, диплом про навчання, свідоцтво про народження дитини (якщо догляд зараховується до стажу). Фонд зобов'язаний розглянути звернення і надати відповідь.

Що робити, якщо ПФУ відмовив

Якщо фонд відмовив у перерахунку або проігнорував звернення, наступний крок - вимагати письмове рішення з обґрунтуванням. Таке рішення можна оскаржити: спочатку - до вищого органу Пенсійного фонду, а потім - до суду. Саме через суд найчастіше вдається зобов'язати фонд зарахувати пропущені періоди і виплатити недоплачену різницю.

Судова практика за подібними спорами свідчить: якщо пенсіонер документально підтверджує неврахований стаж чи заробіток, суди, як правило, стають на його бік і зобов'язують Пенсійний фонд провести перерахунок з дати, коли виникло право на виплату. Недоплату при цьому виплачують за весь період, протягом якого пенсія була занижена.

Які документи потрібні

Базовий пакет для звернення про перерахунок: паспорт та ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, трудова книжка (оригінал або належним чином завірена копія), довідки про заробітну плату за потрібні періоди, архівні довідки з місця роботи. Якщо йдеться про неврахований заробіток - знадобляться довідки про зарплату за ті роки, які ви просите врахувати.

Перед поданням заяви варто перевірити свої дані в особистому електронному кабінеті Пенсійного фонду - там видно, які періоди стажу вже зараховані, а які - відсутні. Це допоможе сформулювати претензію точно, а не навмання.

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