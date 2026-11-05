Проміжні вибори в США можуть послабити долар і дати гривні перепочинок. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, як це позначиться на курсі та цінах.

Курс долара в Україні цієї осені знову привертає увагу - результати проміжних виборів у США можуть послабити американську валюту і дати гривні шанс на перепочинок. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, повідомляє Concord Fintech.

На світовому ринку накопичилося одразу кілька чинників, які тиснуть на долар. Демократи за підсумками виборів показали кращий за очікування результат і наблизилися до більшості у дві третини голосів у Конгресі. Навіть часткова підтримка республіканців може дозволити долати президентське вето та ініціювати процедуру імпічменту, що підвищує політичну напругу й ризики бюджетних конфліктів.

Чому долар може послабшати

Додатковий тиск створюють очікування щодо Федеральної резервної системи США (ФРС). Ставка регулятора зараз становить 3,75-4,00%, і двоє представників ФРС виступали за її підвищення - аналітики не виключають, що ставку піднімуть уже в грудні. Ринок значною мірою врахував ці очікування: індекс долара USDX за шість тижнів виріс приблизно на 4,5%, майже до 102,9 пункту. Тож інвестори можуть почати фіксувати прибутки, що додатково тиснутиме на американську валюту.

Через можливе ослаблення долара шанси на відновлення отримує євро, який має найбільшу вагу в індексі USDX. Наприкінці жовтня пара EUR/USD перебувала поблизу 1,1160, тоді як мінімум 2026 року становив 1,1104 - це створює передумови для відскоку європейської валюти. Підтримати євро може й політика Європейського центрального банку: ринок очікував збереження ставки на рівні 2,65%, але обговорював і можливість її підвищення. Додатковим чинником стало зниження цін на нафту, яке послаблює інфляційний тиск.

Що це означає для гривні

Ослаблення долара на міжнародному ринку може дати Національному банку України більше можливостей стримувати курс американської валюти, водночас допускаючи зростання євро. Проте дефіцит валюти - коли імпорт перевищує експорт - залишається серйозним чинником для українського ринку.

Цифри ілюструють розмір проблеми. У жовтні готівковий долар подорожчав на 2,3% - до 46,04 грн. Ще 27 жовтня курс в обмінниках сягав 46,20 грн, а на міжбанку становив 45,70-45,75 грн. Для підтримки ринку НБУ за місяць продав понад $6 млрд, а інтервенції лише за останній тиждень жовтня склали $1,818 млрд.

За даними Державної митної служби, за січень-серпень 2026 року Україна імпортувала товарів на $66,3 млрд, а експортувала на $26,6 млрд - різниця майже $39,7 млрд. Збільшенню експортних надходжень заважають проблеми з портами, логістикою та роботою частини промислових підприємств, тоді як країні потрібні імпортні паливо, обладнання й техніка.

У жовтні середньоденна нестача валюти на міжбанківському та готівковому ринках разом становила близько $231,6 млн. Валютні інтервенції допомагають стримувати курсові коливання, але не усувають структурного дисбалансу між імпортом та експортом.

Коли чекати змін

Перспективи міжнародної допомоги можуть підтримати фінансову систему, однак нові конгресмени США розпочнуть роботу лише в січні. Це означає, що зміни в американській політиці не призведуть до негайного надходження додаткової допомоги Україні. Тож найближчими місяцями вирішальним для курсу гривні залишатиметься саме дисбаланс між імпортом та експортом, а не перемога тієї чи іншої партії в Штатах.

Раніше Politeka повідомляла, до якої позначки дійде валюта в листопаді.

Також Politeka повідомляла, як підвищення ставки НБУ до 16,5% вплине на гаманець.