Гривня пішла вгору на початку листопада: долар в обмінниках подешевшав, а Нацбанк підкріпив каси банків готівкою. Розбираємося, що це означає для цін і де зараз вигідніше міняти валюту.

Курс долара в Україні в листопаді несподівано пішов униз - після кількох днів зростання американська валюта подешевшала, і люди знову заговорили про те, чи варто зараз продавати заощадження.

На початку листопада на валютному ринку спостерігався справжній ажіотаж, але Національний банк швидко заспокоїв ситуацію. Розповідаємо, що сталося з курсом, скільки зараз коштує долар і чого чекати найближчими днями.

Що відбувається з курсом долара

Станом на вечір 3 листопада курс продажу долара в обмінниках різко впав. Якщо напередодні його продавали понад 47 грн за долар, то вартість американської валюти знизилася до 46,5 грн, свідчать дані порталу Мінфін.

Офіційний курс долара, встановлений Нацбанком на 4 листопада, становив 45,66 гривні. Це помітно нижче за показники, які ми бачили в обмінниках наприкінці жовтня, коли долар пробивав позначку в 47 грн.

Чому гривня почала зміцнюватися

У Нацбанку пояснили, що в перші дні листопада попит на валюту зріс через збільшення бюджетних видатків на оборону та безпеку. Крім того, традиційно на початку місяця підвищився попит з боку громадян - через оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти.

Водночас пропозиція іноземної валюти була обмежена через масове відшкодування ПДВ наприкінці жовтня. Російські обстріли також завадили сезонному зростанню експорту, тому аграрний та металургійний сектори продавали менше валюти. Через це гривня іноді слабшала щодо долара.

Що зробив Нацбанк

Регулятор оперативно відреагував на розширення різниці між офіційним курсом і курсом продажу в банках. НБУ провів консультації з учасниками ринку, а 3 листопада - превентивні операції з обміну безготівкової валюти на готівку, щоб підкріпити каси банків.

Виявилося, що дефіциту готівкової валюти немає. Заявлена НБУ пропозиція долара (100 млн доларів) та євро (100 млн євро) суттєво перевищила реальний попит банків: вони викупили лише 14 млн доларів, а євро взагалі не користувалося попитом.

Щоб підтримати ліквідність і задовольнити потреби українців, НБУ планує повторити такі самі операції найближчими днями.

Скільки валюти в резервах

Національний банк запевняє, що обсягів міжнародних резервів цілком достатньо для збереження стійкості ринку. Станом на 1 жовтня 2026 року вони становили 47,1 млрд доларів і продовжили зростати в жовтні.

Для порівняння: на початку повномасштабного вторгнення цей показник був меншим за 30 млрд доларів. Тобто запас міцності Нацбанку суттєво зріс, що дає йому змогу утримувати курс без різких стрибків.

Що це означає для цін

Зміцнення гривні напряму впливає на ціни імпортних товарів - від техніки до пального. Коли долар дешевшає, імпортерам вигідніше закуповувати товар, що може стримати або навіть знизити цінники в магазинах.

Але розраховувати на миттєвий ефект не варто: ціни змінюються з лагом у кілька тижнів, а більшість ритейлерів уже заклали вищий курс у свої закупівлі. Тож у короткостроковій перспективі подорожчання продуктів та товарів просто сповільниться, а не розвернеться назад.

Експерти сходяться на тому, що різких стрибків курсу найближчим часом не буде, а коридор 45-47 грн за долар виглядає реалістичним до кінця року.

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