На Кільцевій дорозі в Києві орієнтовно на 10 днів обмежать рух транспорту в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках. Для водіїв облаштували двосмуговий об'їзд, тоді як рух у протилежному напрямку лишиться без змін.

Обмеження руху в Києві на Кільцевій дорозі триватиме приблизно 10 днів - стільки часу знадобиться на прокладання резервної тепломережі на Теремках. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, тимчасові незручності торкнуться водіїв, які рухаються в напрямку Борщагівки.

Де саме обмежать рух і як працюватиме об'їзд

Тимчасові обмеження діятимуть на Кільцевій дорозі на відрізку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка. Для проїзду транспорту облаштували об'їзну дорогу з двома смугами руху, яка проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського.

Важливо, що рух у напрямку Одеської площі транспорт продовжить без жодних обмежень - зміни зачеплять лише один напрямок. Водіїв просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

Навіщо на Теремках будують резервну тепломережу

Причина обмежень - прокладання резервної тепломережі, яка має підвищити стійкість теплопостачання житлового масиву Теремки під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Як пояснив виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк, нова мережа стане резервним джерелом тепла на випадок пошкодження основної системи.

Зараз Теремки отримують тепло від системи, пов'язаної з ТЕЦ-5, тоді як у сусідньому тепловому районі працює окрема котельня з резервом потужності. Нова тепломережа з'єднає ці системи, щоб у разі аварії тепло можна було частково передавати з одного району в інший.

За попередніми даними міської влади, резервна тепломережа забезпечить можливість аварійного теплопостачання 183 житлових будинків, трьох медичних закладів та 18 шкіл і дитячих садків. У критичній ситуації система не гарантуватиме звичної температури у квартирах, однак допоможе уникнути критичного охолодження будинків і замерзання внутрішніх мереж.

Що робити водіям під час обмежень

Водіям, які щодня користуються Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки, варто заздалегідь планувати маршрут з урахуванням об'їзду вулицею Лятошинського. Двосмугова об'їзна дорога вже облаштована і діє, тож дотримання дорожніх знаків дозволить уникнути заторів і заїзду на закриту ділянку.

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