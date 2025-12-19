Водії та пішоходи мають враховувати обмеження руху в Києві при плануванні поїздок.

До кінця грудня у Києві діятимуть обмеження руху транспорту в районі Великої кільцевої дороги, передає Politeka.

Ремонтні роботи триватимуть із 19 до 31 грудня, повідомляє «Київавтодор».

Дорожники оновлюватимуть розподільче огородження в обох напрямках руху на ділянці в Оболонському районі. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів.

Крім того, орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать переміщення на шляхопроводі на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Роботи пов’язані з капітальним ремонтом конструкцій біля станції метро «Осокорки».

До 20 грудня частково перекриють трамвайний шляхопровід через проспект Романа Шухевича на перетині з вулицями Кибальчича та Миколи Закревського. Спеціалісти проводитимуть протиаварійні заходи з відновлення несучих елементів. На час ремонту також обмежено переміщення пішоходів.

Подібні заходи спрямовані на забезпечення безпеки учасників руху та підвищення якості інфраструктури Києва. Водії та пішоходи мають враховувати обмеження руху в Києві при плануванні поїздок.

Крім того, про обмеження повідомляли й в Одеській області. Зокрема, відомо, що

19 грудня не курсуватимуть електропоїзди №6208 Одеса-Головна – Роздільна-1, №6207 Роздіна-1 – Одеса-Головна, а також №6352/6351 Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна.

Також 19 числа зміни торкнуться напрямків №6273 Помічна – Подільськ і №6257 Подільськ – Одеса-Головна.

Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та обирати альтернативні варіанти сполучення. Актуальну інформацію про переміщення електричок пасажирам радять уточнювати напередодні поїздки через офіційні канали перевізника.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.