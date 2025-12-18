Новий графік руху поїздів з Києва стосується кількох рейсів, "Укрзалізниця" попередила про зміни та впровадження оновленого розкладу, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

Почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. У ньому — низка зручних маршрутів, які дозволяють усього з однією комфортною пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно.

Для цього Укрзалізниця збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17. Зокрема, тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена.

Експрес №63/64 «Оберіг» сьогодні є одним із ключових залізничних маршрутів, який забезпечує зручне сполучення між сходом України та країнами Європейського Союзу. Завдяки вдалому графіку руху та стикуванням у Перемишлі пасажири отримують можливість комфортно продовжити подорож до провідних європейських напрямків, зокрема до Німеччини, Австрії та Чехії.

Щодня поїзд №63/64 вирушає з Києва о 08:05, зі Львова — о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59. Уже через годину, о 17:54, з цього ж міста відправляється європейський поїзд EN 417 / EC 40417, який прямує до Мюнхена та прибуває туди о 10:24 наступного дня. Така стиковка дозволяє мінімізувати час очікування та забезпечує зручний перехід на міжнародне сполучення.

Окрім цього, щоденно курсує експрес №93/94, який також є популярним серед пасажирів, що планують подорожі за кордон. Відправлення з Києва здійснюється о 23:57, а прибуття до Холма — о 10:47. Цей маршрут зручний для подальших поїздок територією Польщі, а також для пересадок на інші європейські напрямки. Таким чином, залізничне сполучення забезпечує надійний транспортний коридор між Придніпров’ям та країнами Західної Європи.

Ще одним зручним варіантом для міжнародних подорожей є поїзд №119. Він підходить для тих, хто планує поїздки до Варшави та Берліна. Поїзд відправляється з Києва о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52. Далі пасажири можуть здійснити пересадку на поїзд IC 440, який проходить через Варшаву з прибуттям о 21:11 та прибуває до Берліна о 06:15.

