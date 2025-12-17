У підсумку експерти не виключають, що дефіцит продуктів у Київській області може посилитися.

Дефіцит продуктів у Київській області може позначитися на ринку хліба вже до завершення 2025 року, передає Politeka.

Про це повідомляють профільні експерти агросектору.

Представники галузі зазначають: виробники хлібобулочних виробів готуються до коригування цін у межах приблизно 5%. Таку динаміку пов’язують із подорожчанням енергоресурсів та обмеженою пропозицією жита всередині країни.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснює, що підприємства змушені працювати в умовах нестабільного енергопостачання. Через це дедалі частіше використовують генератори, а витрати на забезпечення виробництва зростають у рази, формуючи додатковий тиск на кінцеву вартість продукції.

Фахівець також наголошує: частка зерна у ціні готового виробу є відносно невеликою. Основні витрати припадають на логістику, технологічні процеси, зношення обладнання та нестачу працівників, що поступово стала хронічною проблемою для галузі.

Окрему стурбованість викликає ситуація з житом. Аналітики Світового банку фіксують його нестачу ще до початку збиральної кампанії, яка традиційно стартує наприкінці літа. Невизначені погодні умови не дозволяють сформувати точні прогнози, однак ринок уже реагує підвищеною напругою.

У підсумку експерти не виключають, що дефіцит продуктів у Київській області може посилитися, а базові харчі поступово зростатимуть у ціні. Споживачам радять уважно стежити за змінами та враховувати можливі коригування витрат у найближчій перспективі.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від стану енергосистеми, врожайності зернових і стабільності логістичних ланцюгів.

Джерело: Главред.

