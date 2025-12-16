Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області стала особливо актуальною з початком холодних місяців.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області надається завдяки продовженню програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень на одне домогосподарство.

Саме таку суму держава, за рішенням уряду, планує спрямувати родинам, для яких опалювальний сезон традиційно стає серйозним фінансовим випробуванням.

Особливо це стосується людей з невеликими доходами, переселенців та самотніх літніх громадян, для яких зростання витрат узимку відчувається найгостріше.

Програма «Тепла зима» не є новою. Минулого року вона вже діяла і була орієнтована насамперед на підтримку сімей з дітьми. Цього разу підхід залишається схожим.

Значну частину коштів спрямують на підтримку дітей з малозабезпечених родин, дітей внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто перебуває під опікою або виховується у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу.

Окрема увага приділяється малюкам з інвалідністю. Разом із тим, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області поширюється і на дорослих, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Зокрема, йдеться про переселенців з інвалідністю першої групи та одиноких літніх людей, які отримують надбавку на догляд. Саме ці категорії, за оцінкою уряду, є найбільш уразливими в холодну пору року.

Якщо людина вже отримує соціальні виплати і належить до визначеної категорії, додатково звертатися з заявами не потрібно. Гроші автоматично надійдуть голові домогосподарства від Міністерства соціальної політики на спеціальний соціальний рахунок або на «Дія.Картку».

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.