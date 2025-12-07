Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Отож, готують нові правила для житла. Якщо коротко, «живу тут 30 років» більше не дорівнює «можу продати або передати дітям». Право розпоряджатися квартирою дає лише право власності. Тобто або у вас є приватизований документ, наприклад, свідоцтво, витяг з реєстру речових прав тощо, або, на жаль, ні», – підкреслює Катерина Котенкова.

Як розповідає журналістка, у першому читанні ухвалили законопроєкт №12377, який має перезавантажити старі радянські правила ще з 1983 року і зокрема скасувати оцю безоплатну приватизацію державного і комунального житла. Обіцяють, зазначає вона, перехідний період, але після нього безкоштовно приватизувати вже не вийде, а неприватизована квартира не є вашою власністю, це просто користування квартирою, а відтак її не можна ні продати, ні подарувати, ні оформити у спадок. Тобто, пояснює журналістка, ви зможете жити і далі у цьому житлі, але вже розпорядитися ним не зможете, і з часом таке майно ризикує просто відійти державі.

«Кого це стосується насамперед? Тих, хто досі мешкає у муніципальних державних квартирах і колись планував приватизувати, наприклад, колишні службові квартири, гуртожитки, де люди роками так і не довели право на приватизацію. Сім'ї, де все на словах, тобто це ж наша квартира, завжди тут жили. Без документів це вже більше не аргумент», – пояснює Катерина Котенкова.

Не треба думати, підкреслює журналістка, що почнуться масові виселення з самого ранку, але, щойно правила зміняться, дорога до власності закриється і розпорядитися вже цими метрами буде неможливо. Або, наприклад, додає вона, ордер, довідок, старого договору більше не достатньо, потрібен сучасний правовстановлюючий документ і запис у держреєстрі прав.

