У ДТЕК попереджають про додаткові графіки відключення світла на 9 березня 2026 року для деяких населених пунктів Київської області.

Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на 9 березня 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, 9 березня додаткові графіки відключення світла в Київській області будуть застосовувати в межах Боярської міської територіальної громади. З 8:00 до 18:00 без електроенергії там залишаться мешканці с. Дзвінкове (вул. Васильківська, Відродження, Мостищанська, Набережна, Польова, Поповича, Сонячна, Шевченка) та Новосілки (Лісова, Карпилівська, Лугова, Сиченка).

А з 8:00 до 19:30 знеструмлення в громаді зачеплять с. Тарасівка – будинки по вулицях Відродження, Героїв Маріуполя, Довженка, Олени Дубинчук, Марії Залевської, Зоряна, Київська, Кленова, Дмитра Коцюбайла, Коцюбинського, Максима Лахтадиря, Ніни Майбороди, Медоєва, Механізаторів, Набережна, Незламності, Свято-Успенська, Стуса, Лесі Українки, Хутірська, Шкільна, Ярова, Гоголя, Яблунева та низці провулків.

Також 9 березня планові графіки відключення світла діятимуть на території Великодимерської селищної громади, повідомляє Politeka. З 8:00 до 18:00 знеструмлення відбудуться в селі Гоголів по вул. Артема, Воззʼєднання, Жердовська, Зоряна, Квітнева, Кільцева, Пилипа Орлика, Хутірська, Яворницького, Європейська, Гетьманська, Родини Сущинських, Привітна, Топіхи, Чупринки.

