Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що вже стартувала цьогорічна індексація, і пояснила, про які суми йдеться і чому деяким категоріям пенсіонерів суми здадуться незначними, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Пенсії індексують із коефіцієнтом 12,1. Але важливо: індексація стосується пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року включно. Підвищення буде індивідуальне, але не менше 100 грн. І не більше 2595 грн. Перерахунок робиться автоматично, ніяких заяв писати не треба», – зазначає Катерина Котенкова.

Постанова №236, розповідає вона, встановлює гарантовані мінімальні розміри, тобто для найбільш вразливих: 4213 грн – для людей 65 +, які не працюють і мають повний стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), 4213 – для людей 80+ зі стажем 25-20 років, 4050 – для людей 70-80 років зі стажем 35-30 років, 3725 – для людей до 70 зі стажем 35-30 і для осіб з інвалідністю першої групи, якщо це страхова пенсія. 3406 грн, додає журналістка, – це нижня планка для інших непрацюючих пенсіонерів.

Також, зауважує вона, постанова пояснює, що для людей, яким нещодавно призначили пенсії, діють окремі менші коефіцієнти, тому що їхні свіжі виплати ближчі до актуальних зарплатних показників. Тобто, пояснює журналістка, якщо пенсія призначена у 2023 році, то коефіцієнт – 1,048, у 2024 – 1,036, у 2025 – 1,024, а з 2021 по 2022 – 1,061.

«Працюючі пенсіонери. Чи буде індексація у березні і що з ними? Тут є два моменти. Березнева індексація автоматична, якщо пенсія призначена до 31.12.25. Тобто працюючий пенсіонер також може отримати березневу індексацію, якщо підпадає під умови постанови. Окремо для працюючих пенсіонерів є плановий перерахунок. Постанова №236 передбачає, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів», – розповідає Катерина Котенкова.

