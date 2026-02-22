ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 23 лютого 2026 року.

Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Київській області на 23 лютого 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, повідомляє Politeka.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади в Київській області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла 23 лютого діятимуть приблизно з 9:30 до 15:30 або з 12:30 до 18:30 у селі Гоголів для будинків по вулицях Богуна, Володимирська, Європейська, Займищанська, Івана Виговського, Родини Сущинських, Садова, Топіхи, Чубинського, провулках Європейський, Гетьмана Розумовського.

Також планові знеструмлення в понеділок відбуватимуть в межах Обухівської міської громади. В Обухові обмеження діятимуть із 6:00 до 18:00 за адресою вул. Малишка, 2, а з 9:30 до 15:30 – Івана Франка, 37А, пише Politeka. У селі Таценки електроенергіїї з 6 до 18 години не буде для дуяких будинків по вул. Абрикосова, Вишнева, Ентузіастів, Лісна, Лісна Поляна, пров. Озерний, СТ "Ветеран".

Крім того, додаткові графіки відключення світла в Київській області 23 лютого також торкнуться Переяславської територіальної громади. Знеструмленння відбуватимуться в с. Гайшин за такою схемою:

з 12:00 до 18:00 – вул. Гайова, 47; Переяслівська, 35; Польова, 32; Садова, 37, 39, 41, 43, 45; Покровська, 4, 10, 14, 14, 14А, 14В, 16, 17Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26-28; Івана Стаднійчука, 2, 3, 3А, 4, 6-8, 11-29, 31-40, 43, 45, 47;

з 8:30 до 14:30 – Вишнева, 3, 5; Гайова, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39-44, 46, 48, 50, 51, 53-59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78; Завірська, 2-9, 10А, 11-20; Садова, 5, 7; Стаднійчука, 30; Переяслівська, 1, 4-7, 10, 11, 13-18, 19А, 20-30, 31А, 32-34, 36, 38-40, 42-45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59.

