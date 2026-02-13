Журналістка Катерина Котенкова пояснила, що тепер безкоштовна медицина – це лише коли стоїть питання життя і смерті, а інші послуги і витратні матеріали будуть платними, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«У комунальних лікарнях, тобто державних, з'явилась офіційні каси. Тобто раніше часто люди платили у конвертах після операції чи десь за щось як благодійний внесок. Тепер вам можуть просто показати прайс або наказ, де чорним по білому написано, що така послуга – стільки-то гривень на добу, КТ позачергово буде стільки-то коштувати, стаціонар за бажанням буде стільки-то коштувати. Формально це вже не хабар, правильно? Це платна послуга, яку заклад має право надавати в певних випадках. Питання одне – де межа? Коли платити законно, а коли вас просто розводять?», – зазначає Катерина Котенкова.

Найбільш болісна історія, констатує вона, з пенсіонерами, які часто ходять прокапатись, і раніше це можна було зробити безкоштовно, а зараз за 10 днів доведеться віддати 3000 грн. Як пояснює журналістка, планова операція і наркоз у лікарні будуть безкоштовною, але пастка – у витратних матеріалах, тому що їх не покриває програма медгарантій.

Червона лінія, коли ви не маєте нічого платити, підкреслює вона, – це екстрена допомога, наприклад, у разі інсульту, інфаркту, ДТП, гострому апендициті, тобто коли йдеться про питання життя і смерті. І друга червона лінія, додає журналістка, – це якщо вам підсовують якийсь благодійний внесок замість офіційної оплати.

«Чесний підсумок. Безкоштовна медицина є, але вона стала трохи іншою. Держава затвердила порядок програми медгарантій на 2026 рік. Програма є і вона діє. Але ключове – екстрене і пріоритетне має бути максимально захищено, а планове для комфорту під наглядом – буде або в черзі, або частково платне, або через офіційні платні послуги. І це вже стає системою, бо уряд визначив правила, коли лікарні можуть брати оплату», – підсумовує Катерина Котенкова.

