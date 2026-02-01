Енергетики оголосили додаткові графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 2 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у деяких населених пунктах Київської області 2 лютого 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 2 лютого, за даними ДТЕК, діятимуть у межах Обухівської міської територіальної громади. Там знеструмлення відбуватимуться за такою схемою:

з 9:30 до 15:30 – Обухів (вул. Васильківська, Волошкова, Зоряна, Київська, Козацький шлях, Кринична, Малишка, Соборна, Вербова, Совхозна, пров. Парковий, Стусова Гора, Малишковський);

Гусачівка (Добрий Шлях, Лесі Українки) – з 12:00 до 17:30;

Слобідка (Приозерна, Загребля), Матяшівка (Коноша) – з 9:00 до 15:00.

З 6:00 до 18:00 обмеження електропостачання діятимуть у м. Буча (по вулиці Києво-Мироцька) та с. Мироцьке (Радужна), повідомляє Politeka.

У межах Переяславської міської територіальної громади в Київській області додаткові графіки відключення світла 2 лютого будуть застосовувати з 6:00 до 17:00 частково в таких населених пунктах:

Мазінки (Миру, Альтицька, Вишнева, Левадня, Лугова, Поліська, Польова, Лесі Українки, Шевченка, Центральна, пров. Альтицький, Шевченка);

Харківці (Сонячна).

Крім того, з 11:30 до 17:30 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці с. Бобрик (вул. Козацька, Заворицька, Голуба, Шевченка).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.