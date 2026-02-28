Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла для деяких населених пунктів Київської області на 1 та 2 березня 2026 року.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" попереджає про додаткові графіки відкючення світла в області на 1 та 2 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах регіону, які діятимуть додатково до стабілізаційних.

Зокрема, за повідомленнями ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в Київській області 1 березня торкнуться таких населених пунктів:

Бобрик (вул. Кленова, Козацька, Лісова, Молодіжна, Плависта) – з 9:00 до 19:00;

Тарасівка (Миколи Гоголя, Яблунева) – з 10:00 до 16:00;

Красне Перше (деякі будинки по вулицях Юності, Лесі Українки, Садова, Косинки) – з 8:00 до 20:00;

Карапиші (Набережна, Сагайдачного, Кривошеї) – з 9:00 до 19:00;

Переяслав (Альтицька, Якова Андрієвича, Миру, Приальтицька, Святого Єфрема, Богдана Хмельницького, пров. Альтицький) – з 8:30 до 19:00;

Вовчків (Космонавтів, Молодіжна, Лесі Українки, Хитяників) – з 8:30 до 19:00.

У понеділок, 2 лютого, в Київській області, як повідомляє Politeka, локальні графіки відключення світла будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Переяслав (вул. Богданівська, Верхній Вал, Ковальська, Кріпосна, Літописна, Михайла Сікорського, Успенська, Богдана Хмельницького, площа Переяславської Ради) – з 8:30 до 20:00;

(вул. Богданівська, Верхній Вал, Ковальська, Кріпосна, Літописна, Михайла Сікорського, Успенська, Богдана Хмельницького, площа Переяславської Ради) – з 8:30 до 20:00; Мазінки (Польова, Лесі Українки, Центральна, Шевченка, Поліська, Миру, Лугова, Левадня, Зарічна, Вишнева, Альтицька та деякі провулки), Харківці (Сонячна) – з 8:00 до 18:00;

(Польова, Лесі Українки, Центральна, Шевченка, Поліська, Миру, Лугова, Левадня, Зарічна, Вишнева, Альтицька та деякі провулки), (Сонячна) – з 8:00 до 18:00; Долина (Ярова, Шевченка, Лісова, Миру, Соловʼїна, Франка) – з 9:00 до 18:30;

(Ярова, Шевченка, Лісова, Миру, Соловʼїна, Франка) – з 9:00 до 18:30; частково Світильня, Жердова, Гребельки, Покровське, Михайлівка, Велика Димерка – з 8:00 до 18:00.

